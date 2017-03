15-jähriges Mädchen vermisst Die Gesuchte ist seit dem 1. März nicht mehr in ihrer Wohngruppe aufgetaucht. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Rabea wird seit dem 1. März vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Die Polizei bittet um Unterstützung der Bevölkerung in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen. Die Gesuchte Rabea C. aus Riesa lebt derzeit in einer Wohngruppe in Glashütte. Diese hatte sie am 1. März verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Hinweisen zufolge könnte sie sich in Riesa aufhalten. Mögliche Anlaufpunkte prüften die Beamten zwischenzeitlich. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittler bitten um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Mädchens. Rabea ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat mittellange blonde Haare und trägt eine schwarze Handtasche bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SZ)

