15-Jähriger vermisst Die Polizei sucht einen Jugendlichen aus Kurort Hartha. Am Dienstag wurde er zuletzt gesehen.

Wer hat Dennis G. gesehen?

Die Polizei sucht nach dem vermissten Dennis G. (15) aus Kurort Hartha. Der Jugendliche wurde letztmalig am Dienstagabend in seiner elterlichen Wohnung in dem Tharandter Ortsteil gesehen. Diese verließ er offenbar mit unbekanntem Ziel. Der 15-Jährige könnte sich in Freital aufhalten. Mögliche Anlaufpunkte wurden bereits geprüft. Bislang konnte er jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

Dennis ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Bei seinem Verschwinden trug er eine graue Strickjacke sowie schwarze Jogginghosen und hatte einen grünen Rucksack bei sich. (szo)

Wer hat den Vermissten seit Dienstag gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen.

