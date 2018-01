15-Jähriger schlägt Scheibe ein Es stellte sich heraus, dass gegen den Jugendlichen bereits ein Vorführungshaftbefehl des Zittauer Amtsgerichtes vorlag.

Symbolfoto © Sächsische Zeitung

Görlitz. Ein 15-Jähriger hat am Mittwochabend an der Leschwitzer Straße in Görlitz eine Scheibe eingeschlagen. Das teilte ein Pressesprecher der Polizeidirektion am Donnerstag mit.

Der Sachschaden betrug etwa 50 Euro. Polizeibeamte nahmen den jungen Deutschen fest. Gegen ihn lag bereits ein Vorführungshaftbefehl des Zittauer Amtsgerichtes vor. Mit der Sachbeschädigung wird sich zusätzlich die Kriminalpolizei befassen. (szo)

