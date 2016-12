15-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Symbolbild. © Uwe Soeder

Niesky. Am Montagmorgen, kurz nach sieben Uhr, wurde in Niesky ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, fuhr er auf dem Radweg auf der Rothenburger Straße entgegen der Fahrtrichtung und ohne Licht.

An der Kreuzung zum Badeweg überquerte er die Straße. Dabei wurde er von einem VW Passat erfasst. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Görlitz ermitteln. (szo)

