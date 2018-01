15-Jähriger löst Feueralarm aus Einmal den roten Knopf drücken... Das wird teuer für die Eltern des Jungen, der in der Volksbank den Brandmelder ausgelöst hat.

Ein Rauchmelder kann Leben retten. Aber wenn ein Junge auf die Idee kommt, den roten Knopf des Brandmelders zu drücken – ohne einen Grund – und die Feuerwehr rückt an, hat das Folgen. © SZ-Archiv

Riesa. Es ist ein Dummejungenstreich, wie er im Buche steht: Ein 15-Jähriger hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz an der Hauptstraße ausgelöst. Der Jugendliche schlug gegen 18.45 Uhr im Vorraum der Volksbank einen Brandmelder ein und löste durch einen Druck auf den roten Knopf den Alarm aus.

Die Feuerwehr reagierte. Gleich zwei Stadtteilfeuerwehren seien mit zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter angerückt, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff. Gerüchte, der 15-Jährige sei der Polizei und Feuerwehr bekannt, konnte er am Dienstag nicht bestätigen. Auch die Polizei machte keine näheren Angaben zum Täter.

Ein Sprecher verwies auf den besonderen Schutz, dem Jugendliche in solchen Situationen unterliegen. Die Volksbank war zur Zeit des Alarms bereits für den Kundenbetrieb geschlossen gewesen.

Für die Eltern des Jungen könnte die Sache allerdings noch ein Nachspiel haben. „Wir stellen den Einsatz zunächst dem Betreiber in Rechnung“, so Egbert Rohloff. Die Volksbank könnte die Einsatzkosten dann aber an den Verursacher weiterreichen. Außerdem droht dem 15-Jährigen ein Verfahren wegen Missbrauchs von Notrufen. (SZ/stl)

