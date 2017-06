15-Jähriger baut Unfall mit Opas Auto Ein Jugendlicher ist in Görlitz mit dem Auto seiner Großeltern auf Spritztour gegangen. Weit kam er nicht.

Symbolfoto: Ein Jugendlicher hat in Görlitz offenbar seine Fahrkünste überschätzt. In Weinhübel streifte er mehrere Autos. © dpa

Görlitz. Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht zum Sonnabend den VW Passat seiner Großeltern genommen und ist damit gegen Mitternacht durch die Stadt gefahren. In einer Kurve bei der Gerda-Boenke-Straße im Ortsteil Weinhübel verlor der 15-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, laut Polizei streifte er mehrere am Straßenrand stehende Autos. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von derzeit geschätzten 9 000 Euro.

