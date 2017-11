15-Jährige vermisst Die Jugendliche hat am Sonntag ihre Wohngruppe in Glashütte verlassen und ist seither verschwunden. Wer hat sie gesehen?

Milena wird vermisst. © Polizei

Die Polizei fahndet derzeit nach der vermissten 15-jährigen Milena. Die Jugendliche hatte am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ihre Wohngruppe in Glashütte verlassen und gilt seither als vermisst. Sie stammt ursprünglich aus Leipzig. Zwischenzeitlich hatte sie selbst in sozialen Medien gepostet, dass sie sich in Leipzig aufhält. Der genaue Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt.

Milena ist 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat lange schwarze und rote Haare und trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Hose sowie eine bunte Jacke.

Die Polizei bitte nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. (szo)

Wer hat die vermisste 15-Jährige seit Sonntag gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Zeugenhinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

