15-Jährige vermisst Die Polizei sucht ein Mädchen aus Borna. Nun bittet sie um Mithilfe.

Sarah Michelle wird vermisst.

Die Polizei sucht nach der vermissten 15-jährigen Sarah Michelle B. aus Borna. Die Jugendliche wohnt derzeit in einer Wohngruppe in Glashütte. Diese verließ sie am Nachmittag des 23. Oktober und wollte mit einem Zug nach Radebeul zu einem Termin fahren. Seitdem ist sie verschwunden. Mögliche Anlaufpunkte prüften die Beamten zwischenzeitlich. Bislang konnte das Mädchen nicht ausfindig gemacht werden.

Sarah Michelle ist 1,70 Meter groß und kräftig. Sie hat lange rotblonde Haare und trägt eine blaue Umhängetasche bei sich. (szo)

Wer hat die Vermisste gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

