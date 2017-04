15-jährige Diebin festgenommen Auf der A 17 und in der Sächsischen Schweiz nahm die Bundespolizei mehrere Gesuchte fest. Darunter eine Jugendliche, die sich des schweren Diebstahls schuldig gemacht hatte.

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben in der Sächsischen Schweiz am vergangenen Wochenende insgesamt vier gesuchte Personen festgenommen. Für sie ging es direkt in die Justizvollzugsanstalt. Der erste Kriminelle ging des Polizisten in Bad Schandau ins Netz. Der 41-jährige Mann aus Tschechien wurde von ihnen am Bahnhof kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits mit zwei Haftbefehlen durch das Amtsgericht Dresden und Meißen gesucht wurde.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 17 konnte die Bundespolizei eine 15-jährige Rumänin festnehmen. Die Jugendliche wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht. Das Mädchen hatte sich in mehreren Fällen wegen schweren Diebstahls strafbar gemacht. Nun muss sie sich dafür verantworten.

Ein abruptes Ende nahm zudem die Reise von zwei Rumänen. Die beiden Männer wurden von Bundespolizisten kontrolliert und direkt ins Gefängnis geschickt. Ein 23-Jähriger konnte eine Geldstrafe in Höhe von knapp 380 Euro wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nicht bezahlen. Er muss nun eine 30-tägige Freiheitsstrafe verbüßen. Ein 49-Jähriger wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs mit einem Haftbefehl durch das Amtsgericht Hamburg gesucht. (SZ)

