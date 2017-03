15-Jährige bringt arabischen Kindern Englisch bei Die Großenhainerin Marleen Schierl hat die regionale Englisch-Olympiade gewonnen. Für ihren Traumberuf sammelt sie schon jetzt Erfahrung.

Marleen Schierl sitzt bequem im Englisch-Zimmer der Kupferbergschule in Großenhain. Die 15-Jährige hat sich für das große Landesfinale der besten Englisch-Schüler qualifiziert. © Anne Hübschmann

Lehrerin Ramona Schröter ist voll des Lobes für Marleen Schierl. „Sie gehört schon immer in Englisch zu den Besten der ganzen Schule“, sagt sie. Die 15-Jährige trat vor Kurzem für die Großenhainer Kupferbergschule bei der regionalen Englisch-Olympiade an. Insgesamt 20 Neuntklässler hatten sich dafür qualifiziert. Und am Ende gewann die Kupferbergschülerin und konnte es selbst kaum glauben.

„Ich war so aufgeregt“, erzählt Marleen. Grundlos, wie sich herausstellte. Denn die meisten Aufgaben, wie den schriftlichen Teil, den Hörteil und das mündliche Präsentieren eines Themas, absolvierte sie mit Bravour. Bei Letzterem stellte sie ihr Hobby, das Manga-Malen, auf Englisch vor. „Da musste ich mich echt kurzfassen“, sagt sie.

Schwieriger fiel ihr dagegen das Quiz über die Landeskunde der USA, Großbritanniens und Australiens. Darin wurde zum Beispiel gefragt: Wie oft fanden die Olympischen Spiele in Großbritannien statt? „Ich hatte keine Ahnung. Das war eher ein Ratespiel für mich“, sagt Marleen. Offensichtlich lag sie mehrfach richtig, sodass ihr dieser Teil des Wettbewerbs wenig Minuspunkte einbrachte und sie in der Endabrechnung gewann.

„Marleen ist ein ganz bescheidenes, nettes Mädchen, das sich nie durch ihre Leistungen in den Vordergrund spielt“, schwärmt Ramona Schröter. Außerdem gebe sie leistungsschwächeren Schülern Nachhilfeunterricht. Deshalb habe die Englisch-Lehrerin ihr eine besondere Aufgabe anvertraut. Marleen gibt seit Anfang des Jahres Englischunterricht für fünf Flüchtlingskinder an der Kupferbergschule. Die Zehn- bis Zwölfjährigen stammen alle aus arabischen Ländern. „Sie kennen kaum Deutsch und kaum Englisch“, sagt Marleen. Manchmal muss sie ein Wort zweimal erklären. „Aber sie sind mit Eifer dabei, melden sich immer, wenn sie was wissen“, erzählt sie. Das imponiere ihr sehr.

Die 15-Jährige hat Gefallen daran gefunden. Sie möchte Lehrerin werden. Am liebsten Englisch und Deutsch. Das kommt durch ihr Hobby: japanische Manga-Comics. Sie entwirft nicht nur selbst Charaktere und zeichnet sie. Mehr noch. Marleen schreibt auch eigene Manga-Geschichten.

Wegen ihrer Liebe zu den Manga-Trickfilmen sei sie auch eine gute Englisch-Schülerin geworden. Sie sieht sie sich im Internet an. „Aber die meisten deutschen Manga-Seiten brauchen ewig zum Laden“, sagt sie. Deshalb geht sie auf englischsprachige Internetseiten. „Außerdem sind die deutschen Synchronisationen meistens grottenschlecht.“

Jetzt bereitet sich Marleen allmählich auf den 27. April vor. Dann soll die Englisch-Regionalsiegerin aus Großenhain bei der Landesolympiade der Fremdsprachen in den Räumen des Sächsischen Kultusministeriums antreten. „Der Erfolg bei der Regionalolympiade hat mir Selbstvertrauen gegeben“, sagt sie. Marleen hat den Elan, sich noch mehr anzustrengen, um sich mit den besten Englisch-Schülern Sachsens zu messen. Ihre Lehrerin Ramona Schröter traut ihr die nächste Überraschung zu.

