140 000 Euro mehr für den Sport? Die CDU/RBV-Fraktion will die Sportförderung erhöhen. Woher das Geld kommen soll, ist noch unklar.

Janne (links) und Jacob von den D-Junioren des Döbelner SC, Abteilung Fußball, brauchen für ihr Training Bälle, einen Platz, Tore und ein Sanitärgebäude. Unterstützung dafür gibt es mit der Sportförderung vom Landkreis. © André Braun

Neue Bälle, Fußballtore, der Rasenplatz – Sport kostet Geld. Allein die Einnahmen aus den Vereinsbeiträgen reichen bei Weitem nicht aus, um die Rechnungen zu begleichen. Mit der Sportförderung greift auch der Landkreis den Vereinen unter die Arme, als freiwillige Aufgabe. Im aktuellen Haushaltsjahr kommen rund 362 000 Euro den knapp 400 Sportvereinen in Mittelsachsen zu. Im kommenden Jahr sollen es 500 000 Euro sein. Dafür machte sich die CDU/RBV-Fraktion im Kreistag stark. Sie reichte zum Kreistag am Mittwoch einen entsprechenden Antrag ein.

Rund 46 000 Mittelsachsen waren im Januar 2017 in einem Sportverein Mitglied. Werden die 362 000 Euro Sportförderung auf den Einzelnen heruntergerechnet, erhält jeder Verein pro Mitglied 7,85 Euro. Die Mitglieder der Fraktion haben die Beiträge mit denen der anderen Landkreise in Sachsen verglichen, und festgestellt: Da gibt es Nachholbedarf. „So beträgt die Förderung des Landkreises Erzgebirge 8,43 Euro, die des Landkreises Bautzen sogar 10,78 Euro pro Mitglied im Jahr“, heißt es im Antrag der CDU/RBV-Fraktion. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein bedeute nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern leiste auch einen Beitrag zu Gesunderhaltung durch Bewegung und Ausgleich zum Arbeitsalltag. Auch den Kindern und Jugendlichen werde durch den Sport eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung vermittelt, begründet der Vorsitzende der CDU/RBV-Fraktion Jens Woidniok die Wichtigkeit des Sports. Vor diesem Hintergrund sowie der wachsenden Zahl der Mitglieder in den Vereinen ist nach Ansicht der Fraktionsmitglieder der aktuelle Wert der Sportförderung nicht mehr ausreichend.

Ziel der Kreispolitiker ist es, den Betrag insgesamt auf 500 000 Euro aufzustocken. Konkret soll der Beitrag für die laufenden Zwecke, wie Zuschüsse zu Fahrtkosten, um 45 000 auf 170 000 Euro steigen. Der Kreissportbund soll künftig statt 42 000 Euro insgesamt 80 000 Euro erhalten. Für Investitionen, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr die Sanierung des Kunstrasenplatzes beim Döbelner Sportclub (DSC) 02/09, soll es zukünftig 205 000 Euro geben. Pro Bewohner des Landkreises bedeutet das eine Erhöhung des Betrages um 1,40 Euro pro Jahr.

Mittelsachsens Sport in Zahlen zurück 1 von 3 weiter Mitglieder: In Mittelsachsen gab es nach Zahlen von 2016 398 Sportvereine. Rund 46100 Mitglieder waren zum 11. Januar 2017 registriert. Kinder und Jugend: Bis zu 14 Jahren waren 2016 rund 11500 Kinder in einem Sportverein, dazukommen weitere 3300 zwischen 14 und 18 Jahren. Senioren: Rund 8200 Mittelsachsen über 60 Jahre treiben Sport in einem Verein.

Der Schatzmeisterin des DSC kommt das entgegen. „Wir haben knapp 1 000 Mitglieder, das würde schon allerhand bringen“, sagt Roswitha Knabe. Das Geld könne unter anderem für den Unterhalt der eigenen Sportstätten, dem Heinz Gruner Sportpark sowie der Kegelbahn in den Klostergärten, genutzt werden. „In Döbeln Ost II unterhalten wir zudem einen Mehrgenerationen-Sportlatz“, sagt Knabe. Genutzt wird die Sportförderung aber auch, um zum Beispiel den Betreuern, die sich um derzeit rund 300 Kinder kümmern, eine Aufwandsentschädigung zukommen zu lassen. „Jeder Cent würde uns helfen“, sagt Knabe.

Kritischer geht Peter Krause, Vize-Präsident des Roßweiner Sportvereins (RSV), an das Thema heran. „Wir profitieren von der Erhöhung nicht, da die Sportförderung vor allem für Geräte und Betriebskosten genutzt wird“, sagt Krause, der selbst als Vertreter der Linken im Kreistag sowie im Roßweiner Stadtrat sitzt. Der Sportverein hat vor Kurzem mitgeteilt, dass er aufgrund der Änderung bei der Hallennutzungsgebühr durch die Stadtverwaltung seine Mitgliedsbeiträge anheben muss. Die zusätzliche Sportförderung wäre auch da kein Ausweg. Denn: „Wir haben keine eigenen Sportstätten“, sagt Krause. „Und jedes Jahr braucht man auch keine neuen Geräte“, fügt er hinzu. Der Roßweiner kritisiert zudem, dass die CDU/RBV-Fraktion offen lässt, wie die Erhöhung der Sportförderung im Haushalt gedeckt werden soll.

Mehr als einen Wunsch kann Jörg Woidniok dazu auch nicht äußern. „Wir wollen keinem anderen Bereich, wie der Kultur oder den Schulen, etwas wegnehmen“, betont der Kreisrat. Die Fraktion geht davon aus, dass der Kreis mehr Steuern eingenommen hat. Diese Mehreinnahmen sollen den Sportlern zugute kommen. „Wir haben im Moment kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem“, schließt Woidniok.

Der Antrag der Fraktion ist am Mittwoch im Kreistag vorgestellt worden. Im Oktober soll er auf die Tagesordnung des Kreistages gesetzt werden, zeitgleich mit dem Beschluss zum Haushalt für 2018.

zur Startseite