140 Tote nach Luftangriff Einen Tag nach dem verheerenden Angriff auf eine Trauergesellschaft in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa mit mindestens 140 Toten suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Opfern.

Forensiker arbeiten sich in Sanaa durch die Trümmer. © dpa

Einen Tag nach dem verheerenden Angriff auf eine Trauergesellschaft in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa mit mindestens 140 Toten suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Opfern. Noch immer steige Rauch über dem Gebäude auf, in dem Samstag die Beerdigung für den gestorbenen Vater eines Ministers der Huthi-Rebellen stattgefunden hatte, berichtete eine dpa-Reporterin am Sonntag vom Ort des Geschehens.

Nach Angaben von Augenzeugen sollen sich mindestens 1000 Menschen in der Halle im Süden der Hauptstadt aufgehalten haben, als das Gebäude von mehreren Luftangriffen getroffen wurde.

Die schiitischen Huthi-Rebellen machen eine von Saudi-Arabien geführte, sunnitische Militärkoalition für den tödlichen Angriff verantwortlich. Das Bündnis bombardiert das Bürgerkriegsland seit März vergangenen Jahres. Damit soll die international anerkannte Regierung des Landes unterstützt werden, die mit den Huthis um die Macht im Land kämpft.

Saudi-Arabien bestreiten zwar, etwas mit dem Bombardement zu tun zu haben. Allerdings scheint selbst der Verbündete USA wenig Zweifel zu haben, dass die Tragödie wohl auf das Konto der Allianz geht: Die US-Sicherheitszusammenarbeit mit dem sunnitischen Königreich sei „kein Blanko-Scheck“, erklärte der Nationale Sicherheitsrat (NSC). (dpa)

