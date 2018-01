140 neue Jobs – und einige offene Fragen Die Firma Aicher will in Bischofswerda investieren. Es gibt aber noch Klärungsbedarf.

Bischofswerda. Die Nachricht hat viele Ende des Jahres überrascht, und zwar im positiven Sinn. Die Unternehmensgruppe Max Aicher will im Industriegebiet Nord in Bischofswerda eine Elektrodenfabrik bauen und damit ihr Engagement in der Stadt ausbauen. 140 Arbeitsplätze sollen neu entstehen. Eine Tochter der Unternehmensgruppe, die Max Aicher Bischofswerda GmbH, produziert bereits im Süden der Stadt unter anderem Mülltransportsysteme, Anlagen für den mobilen Hochwasserschutz und andere Produkte im Bereich Stahl- und Metallbau. 72 Männer und Frauen arbeiten für die Firma im Gewerbepark. Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) verwies darauf bei der Vorstellung der neuen Pläne. „Wir haben uns sehr intensiv mit den Plänen auseinandergesetzt und wir sind sehr dankbar“, sagte er im Dezember.

Die Pläne wurden wenige Wochen zuvor konkret, als die Unternehmensgruppe ein neun Hektar großes Grundstück von der B & W Handelsgesellschaft kaufte. Ein weiteres Grundstück von der Stadt sicherte sich die Gruppe mithilfe einer Absichtserklärung. Ende des Jahres soll das Werk bereits fertig sein und Graphitelektroden produziert werden, so der Plan. Doch bis dahin muss noch einiges geklärt werden.

Landratsamt noch nicht informiert

Die zuständigen Ämter im Landratsamt, die für die Genehmigungen zuständig sind, wurden bisher noch nicht informiert. „Es liegen bei uns dazu weder Anfragen noch Anträge seitens der Firma vor“, sagt Kreissprecherin Sabine Rötschke auf Nachfrage. „Auch wir haben von dem Vorhaben erst aus der Zeitung erfahren.“

Die Unternehmensgruppe steckt augenscheinlich noch in den vorbereitenden Arbeiten. „Das neue Fabriklayout ist in Planung, erste Stellen sind ausgeschrieben, erste Bewerbungen sind eingegangen“, sagt Prof. Dr. Klaus Krüger von der Max Aicher Unternehmensgruppe. Das Unternehmen will in Bischofswerda mit Anlagen produzieren, die aus einer ehemaligen Elektrodenfabrik aus Frankfurt-Griesheim stammen. „Die Demontage der Anlagen in Frankfurt ist vergeben“, sagt Klaus Krüger. Mehr als 100 Millionen Euro will die Unternehmensgruppe investieren.

Einige Bischofswerdaer fragen sich aber, wie das neue Werk denn verkehrstechnisch angeschlossen werden soll. Die Unternehmensgruppe will jährlich 30 000 Tonnen Graphitelektroden produzieren. Das bedeutet, dass genauso viel Rohstoffe in die Fabrik geschafft werden müssen. Das Industriegebiet, in dem bereits die B & W Handelsgesellschaft ihren Sitz hat, liegt an der S 111. Die Lkw müssten also wahrscheinlich über die Carl-Maria-von-Weber-Straße und die Geißmannsdorfer Straße auf die Umgehungsstraße fahren. Besonders die Geißmannsdorfer haben aber ein Problem damit. Ihre Ortsdurchfahrt wurde nämlich im Zuge des Umgehungsstraßenbaus herabgestuft.

Das bedeutet, dass die Anlieger mit zahlen müssen, wenn die Geißmannsdorfer Straße erneuert wird. Sie fürchten, dass die Laster der Straße schaden könnten. Aicher versucht, die Bedenken zu zerstreuen. „Welchen Weg die Lkw zur A 4 nehmen, ist noch festzulegen“, sagt Klaus Krüger vom Unternehmen. Die Menge der Lkw sei zudem übersichtlich. Die fertigen Graphitelektroden und die benötigten Rohstoffe könnten in acht Lkw pro Arbeitstag transportiert werden.

Bedarf muss geprüft werden

Die Stadt Bischofswerda wollte schon vor Jahren eine Parallelstraße zur Carl-Maria-von-Weber-Straße bauen lassen, um eine bessere Anbindung zu schaffen. Das Sächsische Wirtschaftsministerium hat zugesagt, den Bau bei entsprechendem Bedarf zu prüfen. „Ob dieser Bedarf bei bisher acht Lkw pro Arbeitstag aber gegeben ist, dürfte – aus unserer Sicht leider – fraglich sein“, sagt Stadtsprecher Sascha Hache. Die Aicher-Unternehmensgruppe prüft zudem, ob ein Bahnanschluss eine Option ist. „Sollte es gelingen, einen Bahnanschluss zu legen, so erfolgt der Transport per Bahn, ein Zug pro Woche“, sagt Klaus Krüger.

Die Unternehmensgruppe hatte mehrere Standorte für die neue Fabrik geprüft, auch in der Nähe ihrer eigenen Stahlwerke. Letztlich bekam aber Bischofswerda den Zuschlag. Die Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Elektrodenwerks in Frankfurt-Griesheim, das vor anderthalb Jahren geschlossen wurde, wurde ebenfalls erwogen. Die Grundstückseigentümer in Frankfurt hatten aber andere Pläne für die Fläche. „Für Bischofswerda sprechen die kurzfristige Verfügbarkeit der erforderlichen Flächen, die Unterstützung und das Engagement der Stadt sowie die Verfügbarkeit von Facharbeitern“, sagt Klaus Krüger.

Die Ansiedlungsfläche, die in der Nähe der Wohnhäuser von Pickau liegt, gehört zum Gewerbe- und Industriegebiet Nord. Die Stadt hat daher schon vor Jahren bei der Ausweisung des Gebiets die Grenzwerte für Lärm, Feinstaub und anderes entsprechend der Gesetze festgelegt. „Wir werden bezüglich aller Emissionen die Grenzwerte sicher einhalten. Feinstaub ist kein Thema“, sagt Klaus Krüger. Die Gruppe will so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen. Denn die Elektroden werden für die eigenen Stahlwerke in Bayern und Ungarn gebraucht und sollen auch in andere Werke geliefert werden. Die Planungen gehen weiter.

