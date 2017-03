140 Lkw mehr pro Tag Durch die Produktionsanlage, die Kronospan plant, erhöht sich der Lkw-Verkehr. Ein Grund mehr für hiesige Umgehungsstraßen.

An der Werkseinfahrt zu Kronospan Lampertswalde ist es in der Vergangenheit gelegentlich zu langen Lkw-Schlangen gekommen. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Kronospan GmbH möchte eine neue Produktionsanlage für Grobspanplatten (auch OSB-Platten genannt) errichten. Bisher drangen kaum Details an die Öffentlichkeit. Doch in dieser Woche hat die Landesdirektion Sachsen bekannt gegeben, dass die Planungsunterlagen vom 17. März bis 18. April für jedermann einsehbar sind. Sie liegen in den Gemeindeverwaltungen Lampertswalde, Schönfeld, Thiendorf und Ebersbach sowie im Rathaus Großenhain aus.

In der amtlichen Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden ist nun ein wichtiges Detail veröffentlicht worden. Danach will Kronospan in Lampertswalde täglich bis zu 2 100 Kubikmeter Grobspanplatten produzieren. Das entspricht 1260 Tonnen. Für deren Auslieferung würden wiederum knapp 53 Lkw benötigt. Vorausgesetzt, dass die Sattelauflieger jedes Mal mit 24 Tonnen pro Fuhre voll beladen werden. Realistisch sind mindestens 60 Lkw. Doch das verarbeitete Holz, das ausgeliefert wird, muss erst mal als Rohholz zu Kronospan gebracht werden. Mindestens 60 Lkw sind dafür notwendig. Insgesamt erhöht sich damit der Verkehr auf der Bundesstraße 98 um mindestens 120 Lkw pro Tag. Durch das Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen erhöht sich diese Zahl auf mindestens 140 Lkw.

„Das macht noch mal deutlich, wie schnell wir die Ortsumgehung brauchen“, sagt der Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Das gilt auch für die geplanten Umgehungsstraßen entlang der B 98 in Wildenhain und Glaubitz.

Prinzipiell findet Weigel es gut, dass Kronospan seine Produktion erweitert. Das schaffe neue Arbeitsplätze und würde vor allem die bisherigen Arbeitsplätze sichern. Laut Landesdirektion Dresden soll die neue Kronospan-Produktionsanlage Ende 2018 in Betrieb gehen.

zur Startseite