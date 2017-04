14 Unfälle an einem Tag

Bei Ausweichmanöver verunglückt Burkau. Ein Unfall hat sich am Montagabend auf der A 4 zwischen Burkau und Ohorn ereignet. Ein 58-Jähriger wechselte mit seinem Lkw in den linken Fahrstreifen und übersah dabei offenbar einen dort fahrenden VW. Die 28-jährige Fahrerin bremste, versuchte, nach links auszuweichen und verhinderte so einen Zusammenstoß. Dabei stieß sie allerdings mit dem linken Vorderrad gegen die Bordsteinkante am Fahrbahnrand. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Betrunken unterwegs Bautzen. Beamte des Polizeireviers Bautzen haben am Montagabend drei Blaufahrer gestoppt. Auf der Bautzener Kurt-Pchaleck-Straße kontrollierten sie gegen 18.50 Uhr einen 34-jährigen VW-Fahrer, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille. Um 22.20 Uhr stoppten die Polizisten einen VW-Transporter in Schlungwitz. Der 36-Jährige am Steuer hatte 1,48 Promille im Blut. Weil er Schlangenlinien fuhr, fiel einer Streife etwas später ein Radfahrer im Stadtgebiet von Bautzen auf. Ein Test bei dem 57-Jährigen ergab 1,62 Promille. In allen drei Fällen veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und behielten die Führerscheine der Autofahrer ein.

Nach Kontrolle verhaftet Bautzen. Eine 33-Jährige wurde am späten Montagabend nach einer Polizeikontrolle an der Dr.-Peter-Jordan-Straße verhaftet. Wie sich herausstellte, bestand gegen die Frau ein Erzwingungshaftbefehl. Sie muss nun bis nach Ostern ins Gefängnis.

Falsche Umleitung genommen Ohorn. In Ohorn wurde wegen einer Sperrung der S 56 eine Umleitungsstrecke für Pkw über die Röderstraße eingerichtet. Laster müssen einen größeren Umweg über Hauswalde in Kauf nehmen. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes kontrollierte Montagvormittag die Einhaltung dieser Maßgabe. Dabei stoppten die Beamten sechs Lkw, die die Strecke verbotenerweise befuhren. Sie mussten umdrehen und die für sie ausgewiesene Umleitung nutzen. Die betroffenen Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro.

An die Wand gefahren Wilthen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonnabendabend und Montagmorgen in Wilthen ereignet hat. Ein bisher Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand des Aldi-Marktes an der Zittauer Straße geprallt und dann einfach weitergefahren. Er wird nun gesucht. Zeugenhinweise: 03591 3560.

14 Unfälle an einem Tag Kamenz/Radeberg. Ungewöhnlich viele Unfälle haben sich am Montag in der Region um Kamenz und Radeberg ereignet. Insgesamt 14 Kollisionen zählte die Polizei am Ende des Tages. Unter anderem war ein Golf in Ottendorf-Okrilla gegen eine Laterne geprallt. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. In Radeberg kollidierten ein VW Bora und ein Suzuki. Auch hier kamen zwei Menschen zu Schaden. Ein neunjähriges Mädchen wurde in Ohorn von einem Skoda erfasst. Das Kind war mit dem Rad unterwegs. Es zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Ebenfalls mit dem Rad war eine 14-Jährige in Kamenz unterwegs. Beim Auffahren von der Fahrbahn auf den Fußweg stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht.

Munition gefunden Schmorkau/Reichenau. Bei Bauarbeiten in der Nähe des Schmorkauer Sportplatzes entdeckten Bauarbeiter am Montagmorgen zwei Granaten. Die Bauarbeiten wurden daraufhin sofort eingestellt und die Polizei verständigt. Beim Aufräumen auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Reichenau fanden die Bewohner am Nachmittag eine Tellermine. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes holten die Munitionsstücke ab.