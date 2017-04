14 Standorte für die neue Oberschule Die Entscheidung dauert viel länger, als es der Görlitzer OB Deinege angekündigt hatte. Das hat zwei wichtige Ursachen.

Weil die Schülerzahlen deutlich gestiegen sind und die Schule aus allen Nähten platzt, erhält die Klasse 10c der Oberschule Rauschwalde ihren Gemeinschaftskundeunterricht im Container auf dem Schulhof. © pawel sosnowski/80studio.net

Im Januar war OB Siegfried Deinege voller Tatendrang. „Görlitz braucht eine zusätzliche fünfte Oberschule“, verkündete er damals. Schon bis Ende Februar sollte die grobe Marschrichtung feststehen, also ein Standort gefunden sein und die Frage geklärt, ob ein Gebäude saniert wird, eine bestehende Schule einen Anbau erhält oder ein Neubau an einem neuen Standort errichtet wird. Mittlerweile hat der April begonnen – und die Stadtverwaltung ist in der nüchternen Realität angekommen: Keine Frage ist abschließend geklärt.

„Wir als Görlitzer Stadtverwaltung haben unsere Hausaufgaben aber gemacht“, sagt er zuständige Bürgermeister Michael Wieler. Insgesamt 14 Standorte hat das Rathaus ausgemacht, „die theoretisch infrage kommen“. Theoretisch heißt in diesem Falle: Alles ist davon abhängig, für welche Varianten es Fördermittel gibt. Und das steht noch nicht fest. Hintergrund: Bund und Länder schnüren gemeinsam ein Sieben-Milliarden-Euro-Paket. Die eine Hälfte davon ist bereits verplant, für die andere Hälfte steht noch nicht viel Konkretes fest. Fakt ist aber zumindest eines: Im Freistaat Sachsen werden 175 Millionen Euro für den Schulhausbau zur Verfügung stehen. Bauvorhaben können mit 75 Prozent Förderung rechnen, mit viel Glück sogar mit 90 Prozent. „Ich gehe aber von 75 aus, nicht von 90“, sagt Wieler.

Und er ist überzeugt, dass Görlitz von diesem Geld einen gehörigen Anteil abbekommt: „Wir sind eine der wenigen Städte, in der sich die Schülerzahlen positiv entwickeln.“ Die Stadt will diese Fördermöglichkeit auf jeden Fall nutzen, denn sie liegt weit über den sonst in der Schulhausbauförderung üblichen 40 Prozent. Das Problem aber ist, dass sich Bund und Länder noch nicht entschieden haben, wie die Förderrichtlinie aussehen soll. Oder anders gesagt: „Der Bund will, dass Neubau nicht gefördert werden kann, die Länder wollen das schon“, sagt Wieler. Derzeit findet dazu eine rege Diskussion statt. Vor der Sommerpause soll es aber eine Einigung und ein Gesetz geben. Ob das im April, im Mai oder erst im Juni so weit sein wird, sei nicht abzuschätzen. Bis dahin könne die Stadt eigentlich nur abwarten, sagt Wieler.

Die Mehrzahl der 14 Standorte befindet sich in der Innenstadt, denn die zusätzlichen Schüler, für die die neue Schule gebaut wird, leben zum Großteil in der Innenstadt. Allerdings seien auch mehrere Standorte in äußeren Stadtteilen im Gespräch. Insider munkeln, die Stadt favorisiere einen Anbau an der Oberschule Rauschwalde, wo Schüler seit Sommer auch in Containern unterrichtet werden, weil die Klassenräume nicht mehr reichen. Wieler bestätigt, dass ein Anbau in Rauschwalde tatsächlich eine der 14 Varianten ist. Mehr aber auch nicht: „Wir können derzeit noch keine Favoritenliste aufstellen.“

Je nachdem, wie die Förderrichtlinie ausfällt, werden mehrere Standorte wegfallen, vielleicht auch der Anbau in Rauschwalde. Der Bürgermeister geht davon aus, dass es am Ende eine Liste von zwei bis vier Standorten gibt, über die diskutiert wird.

Doch laut Wieler gab es noch eine zweite Sache, die die Stadt abwarten wollte: die Entwicklung der Schul-Anmeldezahlen. Ab diesem Jahr haben Eltern nämlich größere Mitspracherechte bei der Frage, ob ihr Kind nach der vierten Klasse auf die Oberschule oder aufs Gymnasium wechselt. Bisher ist die neue Oberschule zweizügig geplant, also mit zwei Klassen pro Jahrgangsstufe. „Wenn es bei der Anmeldung zu einer gravierenden Verschiebung gegenüber den Vorjahren gekommen wäre, würde alles komplizierter“, sagt Wieler. Inzwischen steht aber fest, dass sich nichts verschiebt.

Beim weiteren Zeitplan bleibt Wieler Realist: „Eigentlich bräuchten wir die neue Schule bereits zum Schuljahr 2018/19, aber das ist völlig ausgeschlossen.“ Stattdessen geht er eher von folgendem Ablauf aus: Vor der Sommerpause steht die Förderrichtlinie, nach der Sommerpause entscheidet sich der Stadtrat für eine Variante, Anfang 2018 steht der Planer fest, im Juni/Juli 2018 kann die Stadt den Fördermittelantrag stellen, Ende 2018 ist der Förderbescheid da, erst dann kann die Stadt die Arbeiten ausschreiben und schließlich bauen. Somit sei ein Baubeginn 2019 realistisch. Und eine Einweihung im Sommer 2020.

In ihre eigene Haushaltsplanung kann die Stadtverwaltung folglich erst einmal nur einen Pauschalbetrag für den Eigenmittelanteil schreiben, aber noch nichts Genaues. Wenigstens eine positive Nachricht aber gibt es: Die Kosten an vielen der 14 Standorte sind in etwa gleich hoch. Wie hoch, das will die Stadt derzeit genauso wenig verraten wie die 14 Standorte.

