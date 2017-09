14 Monate für 160 Meter Straßenbau In der Struvestraße haben die Stadtwerke auch den dritten Fertigstellungstermin nicht gehalten. Nun gibt es ein neues Ziel.

Rico Palme (links) und Thomas Kubasch von der Firma Görlitzer Gleis- und Tiefbau pflastern die Struvestraße. © Rolf Ullmann

Der Appell von Hotelier Roland Marth hat nichts bewirkt. „Von Mai bis Ende Oktober kommt der Großteil unserer jährlich etwa 12 000 Gäste“, hatte der Chef des Hotels und Restaurants „Am Goldenen Strauß“ am Marienplatz/Ecke Struvestraße Ende Juni gesagt – und sich gewünscht, dass sich die Stadtwerke bei der Straßenbaustelle vor seinem Haus beeilen mögen. Das Gegenteil ist passiert: Die Stadtwerke schöpfen die Hochsaison des Hotels voll aus. „In der letzten Septemberwoche sollen die Pflasterarbeiten abgeschlossen werden und die vierwöchige Pflasterruhe kann beginnen“, teilt Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner jetzt auf SZ-Nachfrage mit. Eine Freigabe der Straße sei demnach voraussichtlich für Ende Oktober vorgesehen.

Das ist bereits der vierte Termin, den das Unternehmen nennt. Begonnen hatte die Baustelle Anfang September vorigen Jahres. Zunächst hieß es, sie solle bis Jahresende 2016 abgeschlossen sein. Das ging überhaupt nicht auf, immer wieder gab es Verzögerungen, immer wieder neue Termine. Der bis dato letzte hieß: Bau bis Ende August, Freigabe Ende September. Jetzt also noch einmal einen Monat länger.

Als Begründung gibt Belinda Brüchner an, die Anbindung der Trinkwasser- und Erdgasleitungen im zweiten Bauabschnitt, also zwischen Kreuzung Frauenkirche und Marienplatz, sei aufwendiger als geplant gewesen. Das habe zu weiteren Verzögerungen im Bauplan geführt. Nun seien aber alle Medien angebunden und die Pflasterarbeiten abschnittsweise in Arbeit. Was „aufwendiger als geplant“ bedeute, könne sie nicht genauer sagen.

Michael Freiwerth, Chef der zuständigen Baufirma Görlitzer Gleis- und Tiefbau, wird deutlich konkreter. „Zum einen“, sagt er, „wurde der Baubereich noch einmal erweitert.“ Statt nur bis zur Kreuzung vor dem Hotel sei die Baustelle noch ein paar Meter in den Marienplatz hinein vergrößert worden. Und zum anderen sei im Auftrag der Stadtwerke ursprünglich nur von Arbeiten an der Hauptleitung die Rede gewesen. „Dann wollten die Stadtwerke aber auch noch die Hausanschlüsse gemacht haben“, sagt Freiwerth. Eine solche Erweiterung sei sinnvoll, aber ursprünglich sei das nicht geplant gewesen: „Dadurch dauert es am Ende natürlich länger.“

Zumal nun auch die Straße in ihrer kompletten Breite – abzüglich der Bürgersteige – neu gepflastert werde. Auch das sei ursprünglich nicht geplant gewesen. Da sei nur von der halben Straßenbreite die Rede gewesen – was aber in seinen Augen auch nicht sinnvoll gewesen wäre: „Dann hätte es mit den Jahren unterschiedliche Setzungen gegeben, sodass die Straße vielleicht uneben geworden wäre“, überlegt er. Insofern sei der jetzt gewählte Weg schon der beste, aber eben auch der langwierigste. Wird die Straße Ende Oktober tatsächlich freigegeben, dann liegen hinter Hotelier Roland Marth und den anderen Anliegern 14 Monate voller Einschränkungen, ein Großteil davon mit Baulärm. 14 Monate – für 160 Meter Bau einer ebenen Straße.

