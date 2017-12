1,4 Millionen Euro für neues Seniorenhaus in Kittlitz Im Frühjahr sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Seniorengerechte Wohnungen und eine Tagespflege entstehen.

DRK-Geschäftsführerin Silke Seeliger vor dem geplanten neuen DRK-Gebäude in Kittlitz. © Bernd Gärtner

Kittlitz. In die alte Kirchschule Kittlitz zieht neues Leben ein. Das unter Denkmalschutz stehende und 1889 errichtete Gebäude steht schon lange leer. Vor über einem Jahr hatte sich der Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Löbau entschieden, das Gebäude zu kaufen und zu sanieren. In der alten Schule soll eine Tagespflege Einzug halten. Und nicht nur das: Auch Wohnungen sind geplant. Dass die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr starten sollen, bestätigt Silke Seeliger der SZ. „Wir haben den Bauantrag bereits abgegeben“, sagt die DRK-Geschäftsführerin. Nun wartet das DRK auf die Baugenehmigung. Im Objekt werden insgesamt neun seniorengerechte Wohnungen gebaut. Außerdem gibt es am Standort in Zukunft auch eine Tagespflege. Die Baukosten betragen rund 1,4 Millionen Euro. Förderanträge sind über das Leader-Programm sowie über das deutsche Hilfswerk beantragt worden. Der Bedarf für eine solche Neunutzung ist in Kittlitz vorhanden. Das wurde bereits vor zwei Jahren deutlich. Im Rahmen einer Fachkonferenz in Dresden, an der die Seniorenvertretung Löbau-Zittau teilnahm, hieß es zu diesem Thema: „Eine verstärkte Förderung des ländlichen Raumes ist nach Einschätzung der Teilnehmer dringend erforderlich.“

Gerade auf den Dörfern wächst das Interesse der älteren Generation an solchen Betreuungsformen. Einerseits wurde die Infrastruktur im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte oft immer weiter zurückgefahren: Das beginnt beim öffentlichen Nahverkehr und reicht bis zum Wegbruch der ärztlichen Versorgung auf dem Land oder den geschlossenen kleinen Einkaufsläden – früher als „Tante-Emma-Läden“ bezeichnet. Anderseits werden die Menschen insgesamt immer älter. Generationsübergreifendes Wohnen – wie früher gemeinsam unter einem Dach mit Eltern, Großeltern und den Kindern – ist selten geworden. Die familiäre Unterstützung brach weg. Meist, weil die Familien durch Wegzug aufgrund der Arbeitsstellen auseinander gerissen wurden. Eine Tagespflege macht es alten und pflegebedürftigen Menschen möglich, länger in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können. Pflegende Angehörige (meist die Ehepartner) werden entlastet, die Patienten tagsüber betreut. Seniorengerechtes Wohnen ist wiederum für die Menschen ideal, die barrierefrei und individuell in den eigenen vier Wänden leben und schnell einen Ansprechpartner für altersgerechte Belange haben möchten.

Ein bisschen Geduld allerdings müssen die Kittlitzer noch haben. Silke Seeliger rechnet mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren für das Projekt. Wenn alles nach Plan läuft, könnten im Sommer 2019 die ersten Bewohner im Haus einziehen.

