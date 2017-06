14 Menschen bei Unfall zwischen Weißwasser und Boxberg verletzt Unter den Verletzten sind auch vier Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren.

Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 156 zwischen Boxberg und Weißwasser am Abzweig Nochten ereignet. © lausitznews.de

Boxberg/Görlitz. - 14 Menschen sind bei einem Unfall mit vier Autos und einem Kleinbus in der Oberlausitz verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Fahrzeuge stießen am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 156 zwischen Boxberg und Weißwasser zusammen. Der Kleinbus kippte infolge dessen um, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Zwei 75 und 83 Jahre alte Frauen aus dem Bus wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten sind auch vier Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Wie schwer die Verletzungen im Einzelfall sind, war dem Polizeisprecher noch nicht bekannt.

Auch wie es zum dem Zusammenstoß am Abzweig nach Nochten kam, war zunächst unklar. Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes versuchten den Hergang zu rekonstruieren, hieß es. Am Nachmittag war die B 156 in beide Richtungen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (szo/dpa)

