14 Klassen lehnen Zigaretten ab Auch Schulen im Landkreis nehmen am bundesweiten Wettbewerb gegen Rauchen teil.

„Sei klug!“, lautet der Appell an die Schüler der Stufen sechs bis acht, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Unter diesem Motto (Englisch: „be smart“) findet in jedem Schuljahr ein bundesweiter Wettbewerb statt, der auch vom Freistaat Sachsen gefördert wird. Bis zum 12. November konnten sich Schulklassen dafür anmelden. Die Schüler mussten einen Vertrag unterschreiben, dass sie bis zum 28. April 2017 nicht rauchen werden. Wenn mindestens 90 Prozent dieses Ziel erreichen, hat die Klasse die Chance, eine Reise und andere Preise zu gewinnen. Der Wettbewerb richtet sich besonders an Klassen, in denen nicht oder nur wenig geraucht wird.

Aus dem Landkreis nehmen das Gymnasium Coswig (9.2), die Oberschule am Kupferberg in Großenhain (8a), das Franziskaneum (7/1, 8/4) sowie die Schule zur Lernförderung (6a) in Meißen, die Dr.-Eberle-Oberschule Nossen (8a, 9c), die Oberschule Nünchritz (7a, 8b), die Oberschule Mitte in Radebeul (6b), die Oberschule am Merzdorfer Park (7a, 8c) sowie das Städtische Gymnasium (9a) in Riesa und die Oberschule Strehla (6a) teil.

www.besmart.info

