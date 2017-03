14-jähriges Mädchen vermisst

Symbolbild © dpa

Görlitz. Die Polizei bittet um Unterstützung der Bevölkerung in den Landkreisen Bautzen und Görlitz bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen. Die gesuchte Sarah Schmidt hat am Montagmorgen die elterliche Wohnung am Platz der Einheit in Görlitz verlassen. Ihre Mutter informierte am Abend die Polizei. Der Aufenthaltsort der Jugendliche ist seitdem unbekannt. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

Sarah ist laut Polizei etwa 160 cm groß und von schlanker Gestalt. Sie hat lange, dunkel gefärbte Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer braunen Stoffjacke mit Kapuze und weißen Innenfell, einer schwarzen Leggings und schwarz-pinkfarbenen Stoffturnschuhen.

Die Ermittler bitten um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Mädchens. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

zur Startseite