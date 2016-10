14-Jähriger schwer verletzt

Junge von BMW erfasst

Pirna. Im Pirnaer Stadtteil Copitz ist ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt worden. Montagmittag gegen 13.30 Uhr war ein BMW (Fahrer 60) auf der Rudolf-Renner-Straße in Richtung Zentrum unterwegs und fuhr in Höhe Arthur-Pollack-Straße an einem haltenden Bus vorbei. In diesem Moment lief der 14-Jährige vor dem Bus auf die Fahrbahn und wurde von dem BMW erfasst. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.