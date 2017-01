14-Jähriger läuft in fahrendes Auto In Höhe eines Supermarktes an der B 172 in Pirna wollte der Junge die Straße überqueren. Dabei übersah er einen heranfahrenden Pkw.

© dpa

Ein 14-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall an der Bundesstraße 172 verletzt worden. Der Junge wollte an der Querungshilfe in Höhe des Lidl-Parkplatzes die Straße überqueren. Offenbar hatte der 14-Jährige die Straße betreten, als er bemerkte, dass Autos kommen, sei er wieder zurückgegangen, teilt die Polizei mit. Einen Augenblick später betrat er doch wieder die Fahrbahn und lief seitlich in einen stadteinwärts fahrenden Volvo.

Passanten und der Pkw-Fahrer betreuten den Jungen, der sich offenbar am Fuß verletzt hatte, bis der Notarzt ihn versorgte. Es besteht der Verdacht auf eine Sprunggelenkfraktur. (df)

