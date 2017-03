14-Jährige in Döbeln missbraucht Auf einem Wanderweg wird ein Mädchen von einem Mann in ein Gebüsch gezerrt. Ein älters Paar kommt dem Teenager zu Hilfe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine 14-Jährige ermittelt seit Dienstagabend die Döbelner Polizei. Das Mädchen war gegen 19.15 Uhr auf einem Wanderweg an der Wappenhenschstraße unterwegs, als sie in Höhe des Spielplatzes von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als die 14-Jährige nicht darauf reagierte und an ihm vorbeilief, packte der Unbekannte das Mädchen am Arm und zog es in ein Gebüsch.

Dort verging sich der Täter an ihr und nahm sexuelle Handlungen vor. Da das Mädchen um Hilfe schrie, wurde ein älteres Pärchen auf die Tat aufmerksam. Sie sprachen den Täter an, der daraufhin von Mädchen abließ. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Stadtzentrum.

Die Polizei fahndet nun nach dem Mann und sucht Zeugen. Auch das ältere Paar wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Mann und die Frau gingen weiter, nachdem der Täter davon gerannt war.

Den Täter beschrieb die 14-Jährige als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und südländisch aussehend. Zudem trug der Mann einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer weißen Strickjacke, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke „Adidas“ und einem rot-schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können. Rufnummer: 0371 3873445 (DA)

