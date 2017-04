14-Jährige an Haltestelle angefahren Nach dem Aussteigen aus einem Bus touchiert ein Autofahrer das Mädchen. Mit Verletzung wird sie in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 14-Jährige ist bei einem Unfall am Mittwoch in Gadewitz verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, stieg das Mädchen gegen 14.25 Uhr aus einem Bus aus und wollte hinter dem stehenden Bus die Straße zu queren. Dabei wurde die Jugendliche von einem im Gegenverkehr befindlichen Nissan-Fahrer seitlich touchiert und zu Fall gebracht. Die 14-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, welche einer Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von rund 1 000 Euro. (DA)

zur Startseite