137 Tage warten auf neuen Altenpfleger

Die Zahl der Erwerbslosen ist 2016 um rund 13 Prozent gesunken Herbstwetter und Wintereinbruch haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Arbeitslosen im Dezember gestiegen ist – um 5,7 Prozent gegenüber November. Doch der Vergleich mit Dezember 2015 zeigt einen deutlichen Rückgang der Erwerbslosen um mehr als 13 Prozent. 22746 Männer und Frauen sind aktuell ohne Job. Vor einem Jahr waren es knapp 3500 mehr. Im Jahresschnitt lag die Quote bei 8,4 Prozent – also der Anteil von allen, die eine Arbeit haben oder haben könnten. Das jedenfalls ist der niedrigste Wert seit den 1990er Jahren, teilte Bautzens Arbeitsagenturchef Thomas Berndt mit. Auch Hartz-IV-Empfänger profitierten. Im Jahresschnitt waren 17678 Menschen langzeitarbeitslos gemeldet; 2546 weniger als vor einem Jahr. Thomas Berndt rechnet auch für dieses Jahr mit weniger Arbeitslosen. Allerdings bedeute dies Aufwand. „Fast alle, die unkompliziert vermittelt werden können, haben inzwischen eine Stelle“, so Berndt.

Auch bei Ein-Euro-Jobbern, Praktikanten und Co. ging’s bergauf In den monatlichen Arbeitslosenzahlen der Agentur tauchen bestimmte Betroffene nicht auf. Gemeint sind zum Beispiel Ein-Euro-Jobber. Auch Oberlausitzer, die eine Weiterbildung oder ein Praktikum machen, fallen da raus. Zusammengenommen waren es im Dezember 2016 genau 6502 Männer und Frauen. Rechnet man die drauf auf die Erwerbslosenzahl, steigt sie auf 29248. Die Agentur fasst das zusammen mit dem Wort „Unterbeschäftigung“. Die ist im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 11,5 Prozent gesunken. Neben einer robusten wirtschaftlichen Entwicklung gibt es weitere Gründe für die guten Zahlen – es gehen gegenwärtig viele Menschen in den Ruhestand. Es gibt weniger Schulabgänger und in den vergangenen Jahrzehnten sind sehr viele Oberlausitzer in andere Bundesländer und Länder ausgewandert.

Bei arbeitslosen Flüchtlingen geht es jetzt erst richtig los mit Zuwachs In den Landkreisen Bautzen und Görlitz leben gegenwärtig rund 3700 Asylbewerber oder geduldete Migranten. Im Kreis Bautzen wurden zudem seit Januar 2016 genau 1053 Flüchtlinge anerkannt. Görlitz hat auf Anfrage keine Zahl zur Verfügung gestellt. Derzeit sind 428 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. Rechnet man die hinzu, die sich unabhängig von ihrem Asylverfahren als arbeitssuchend haben registrieren lassen, steigt die Zahl auf 910 Männer und Frauen. Hier sind auch Personen eingerechnet, die ein Praktikum machen oder einen Sprachkurs. Da die Asylverfahren nach und nach abgeschlossen werden, wird die Zahl der erwerbslosen Flüchtlinge steigen – auch weil nicht mehr so viele nach einem positiven Bescheid in andere Bundesländer umziehen (dürfen). Von 1315 arbeitslosen Ausländern im Dezember waren 421 Polen und 51 Tschechen. 293 kamen aus Syrien. Das ist ein Zuwachs um rund 400 Prozent gegenüber Dezember 2015. 81 stammten aus der Russischen Förderation – minus 21 Prozent. 51 waren Türken. In der Gruppe der „Sonstigen“ mit 418 Betroffenen stecken zum Beispiel acht Eritreer. Im März hatten 176 Flüchtlinge einen sozialversicherungspflichtigen Job. 132 waren als Fachkraft beschäftigt. Aktuellere Zahlen gibt es derzeit nicht.

Mehr Jobs in der Pflege, weniger in der Landwirtschaft Bei einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern Dresden und Cottbus gaben 69 Prozent der Lausitzer Unternehmen an, ihren Personalbestand 2017 mindestens beizubehalten. 17 Prozent der Firmen wollen neue Stellen schaffen, nur 14 Prozent rechnen mit Jobverlusten. Sie setzen damit einen Trend des Vorjahres fort. Firmen stellen ein, hat auch die Bautzener Arbeitsagentur registriert. Die Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 155 Stellen mehr eingeworben als 2015. Insgesamt waren es 12061. Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gab es ein Plus von 1,5 Prozent. Im Juni hatten knapp 194400 Männer und Frauen so eine Stelle. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rechnet dieses Jahr mit einem Plus von 1,6 Prozent. Vor allem in der Pflege, im Verkehr- und Lagerbereich, in der Zeitarbeit, in der Metall-, Elektro- und Stahlbranche, in der Konsumgüterproduktion und im Gesundheitswesen gab es mehr Jobs. In der Land- und Forstwirtschaft, im Gastgewerbe oder auch auf dem Bau kamen weniger Leute unter. Es gab zudem weniger Minijobber. Zumindest belegen das die Märzzahlen. 28058 Oberlausitzer hatten damals eine solche Stelle, 583 Personen weniger als ein Jahr zuvor.

Mehr Möglichkeiten für Frauen und Jugendliche unter 25 Jahre Vor 15 Jahren waren mehr Frauen als Männer arbeitslos. Die Zahlen waren riesig im Vergleich zu heute – über 36600 Frauen im Schnitt ohne Job im Jahr 2001. Insgesamt gab’s reichlich 72000 Erwerbslose. Das hat sich gedreht. Im Schnitt traf die Arbeitslosigkeit 2016 knapp 13300 Männer und knapp 11000 Frauen. Das sei typisch für den Osten – eine hohe Beschäftigungsquote unter dem weiblichen Geschlecht. Auch bei jungen Menschen unter 25 Jahre sind immer weniger, die nicht unterkommen.

Eine Stelle in der Oberlausitz ist im Schnitt 87 Tage frei Im Durchschnitt dauert es im Agenturbezirk Bautzen 87 Tage, bis eine Arbeitsstelle besetzt werden kann (Bundesschnitt: 90 Tage). Im Bau- und Reinigungsgewerbe liegt die Besetzungsdauer bei unter drei Monaten. In einigen Bereichen dauert es aber länger, so in der Alten- und Krankenpflege. Hier kommt weniger als ein arbeitsloser Bewerber auf eine Stelle. In der Gastronomie oder der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung gibt es zwei bis drei arbeitslose Bewerber pro freie Stelle. Bei sinkender Arbeitslosigkeit ist das Arbeitskräfteangebot für die Unternehmen nicht mehr so groß wie vor einigen Jahren. Anforderungen und Angebote der Betriebe passen nicht immer mit den Kompetenzen und Vorstellungen der Bewerber zusammen, heißt es aus der Arbeitsagentur. Deshalb hat in diesen Bereichen die Besetzungsdauer gegenüber 2015 zugenommen. Ein paar Zahlen: Ein Unternehmen, das 2016 einen Altenpfleger suchte, wartete 137 Tage, das waren 74 Tage mehr als im Vorjahr. In der Lebens- und Genussmittelherstellung waren es 101 Tage, 36 mehr als ein Jahr zuvor, in der Feinwerkzeugtechnik 104 Tage, plus 22 gegenüber 2015.

Agentur will für Eingliederung knapp 26 Millionen Euro ausgeben Um auch dieses Jahr Menschen in Arbeit zu bringen, wird die Bautzener Arbeitsagentur 25,7 Millionen Euro ausgeben. Letztes Jahr waren es 23,9 Millionen Euro. Es gehe darum, Menschen passgenau zu qualifizieren. Dafür sind 10,8 Millionen Euro vorgesehen. 4,7 Millionen sollen als Eingliederungszuschüsse verwendet werden. Damit wird ein Arbeitgeber unterstützt, der einen arbeitslosen Oberlausitzer einstellt. Ein kleiner Teil des Geldes wird genutzt, um Menschen, die schon eine Stelle haben, besser zu qualifizieren – zum Beispiel Helfer, die keinen Berufsabschluss haben.