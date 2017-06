1 350 Euro für die Kitas Das Geld hat der Fitnesstreff Prima Klima gespendet. Mit einem Hintergedanken.

Geld für die Kitas in Weißenberg und Wurschen. © dpa

Nicht zum ersten Mal haben sich die Mitarbeiter des Fitnesstreffs Prima Klima in Malschwitz engagiert, um Kindereinrichtungen zu fördern. Dieses Mal kamen die beiden Kitas der Stadt Weißenberg, Strombergwichtel in Weißenberg und Löwenzahn in Wurschen, in den Genuss des Geldes. Das kam dadurch zusammen, dass Eltern, Großeltern, Erzieher und Freunde der Einrichtungen sich für einen Monat im Fitnesstreff anmelden und trainieren konnten und dafür 50 Euro zahlten. Das so eingenommene Geld wurde gespendet. Henri Kern vom Fitnesstreff ist zufrieden mit der Aktion. „In Wurschen wurde die Aktion mehr wahrgenommen, hier bekam die Kita 880 Euro, in Weißenberg sind es 550 Euro“, sagt er. Zur Übergabe wurde ihm in Wurschen gleich der neue Aktivraum gezeigt, für den das Geld genutzt werden soll. Hintergrund für die Aktion ist, gesündere Kinder durch erwachsene Vorbilder, also durch das Vorleben gesunder Lebensgewohnheiten, zu erreichen. Gesunde Ernährung und Bewegung – das passt in Malschwitz zusammen, sagt Henri Kern. Die Spendenaktion hat das Studio bereits für die Kitas in der Gemeinde Malschwitz sowie die Einrichtungen in Großdubrau, Sdier und Hochkirch organisiert. Da kamen 2 750 und 2 400 Euro zusammen. Jetzt also 1 300 Euro. „Wir überlegen gerade, ob wir die noch verbliebenen Gemeinden aus unserem Umfeld, also Radibor und Kubschütz, im nächsten Jahr ansprechen“, sagt Henri Kern. Jetzt wird aber erst einmal das 25-jährige Bestehen des Fitnesstreffs im Oktober vorbereitet. (SZ/kf)

