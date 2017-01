13,5 Millionen Euro fürs Breitband Die Industriegemeinde Boxberg will keine weißen Flecken lassen und in allen 18 Ortsteilen Internet-Kabel legen.

Nicht nur diese Einwohner und Geschäftsleute aus Tauer machen sich für einen leistungsfähigen Internetausbau in Boxberg stark. © André Schulze

Bisher ging es immer um zwei Zahlen. Entweder der Internetausbau in Boxberg kostet acht Millionen Euro oder reichlich 13 Millionen Euro. Dazwischen liegen nicht nur fast sechs Millionen Euro, und damit ganz und gar kein Pappenstiel, sondern eben auch sehr viel Niveauunterschied. Lange ist darüber diskutiert worden. Seit Montag steht fest: Boxberg will keine weißen Flecken lassen und das Projekt zukunftsfähiges Internet in der Gemeinde nicht von vorn herein halbherzig angehen.

13,541 Millionen Euro beträgt die voraussichtliche Gesamtbausumme, sagt der Boxberger Bürgermeister. Zehn Prozent von dieser Summe steuert die Gemeinde bei. So ist es jetzt beschlossen, ohne Wenn und Aber. Dafür gibt es in allen 18 Ortsteilen Ausbaugebiete, in denen die Glasfaserkabel verlegt werden. Das teilweise sehr zersiedelte Gemeindegebiet bekommt aber auch in bestimmten Ortslagen Glasfaser nur, wenn dort sowieso Tiefbauarbeiten notwendig sind beispielsweise vom Energieversorger. Mindestens aber soll Kupferkabel verlegt werden. Der Anspruch ist, dass alle Einwohner und Firmen mit Leitungen ausgestattet sind, die Datenvolumen für mindestens 50 MBit und bis 100 MBit ermöglichen, sagt der Bürgermeister.

Natürlich gibt es auch hier die Ausnahme von der Regel. Beispielsweise nach Thomaswalde, wo es vor der Wende mal ein Ferienlager gab, werden keine Kabel verlegt. Dort sind die Gebäude aber auch ungenutzt. „In diesem Fall wäre es gegen die Vernunft“, sagt Achim Junker. Sollte sich dort wider Erwarten noch etwas entwickeln, etwa eine Firma angesiedelt werden, dann müsse kurzfristig reagiert werden.

Sondergebiete beim Ausbau zurück 1 von 9 weiter Bärwalde, ehemalige Kaserne beziehungsweise Schaltwerk: kein Ausbau ehemals Merzdorf, Kieswerk 1, Erschließung mit vorhandenem Kupfer ehemals Schadendorf, Industriegebiet, weitere Nutzung als Gewerbegebiet fraglich, nur eine Firma ansässig, Wohnhäuser mit Kupferkabel Dürrbach, Forsthaus und Wochenendhaus, einzelne Wohnhäuser Richtung Reichwalde, Glasfaser nur bei geplanter Leitungsführung sonst Kupfer Uhyst, Wildtierfarm, Strand, Forsthaus nur evt. Glasfaser, sonst Kupfer Klitten, Richtung Klein-Radisch, zwei Wohnhäuser, Schuberts Berge, fünf Wohnhäuser, evtl. Glasfaser, sonst Kupfer Kaschel, Kaschel Gut, acht Wohnhäuser, einzelne Wohnhäuser Richtung Lieske, evtl. Glasfaser, sonst Kupfer Klein-Oelsa, Wohnhäuser bei Junker-Kreuzung, evlt. Glasfaser, sonst Kupfer ehemals Jasua, Erschließungsgebiet Gewerbe, Tourismus, Freizeit, Rettungswache: Glasfaser

Die Gemeinde werde auch versuchen, so der Bürgermeister, ihren zehnprozentigen Eigenanteil zu reduzieren. Auf jeden Fall werde die Summe zwar in dem Boxberger Haushalt eingeplant, damit der Breitbandausbau nicht daran scheitert. „Wir setzen darauf, dass wir über die Lausitzrunde Geld für den Strukturwandel bekommen. Leistungsfähiges Internet ist wichtig dafür“, sagt der Bürgermeister.

Alles Weitere liegt allerdings in den Händen des Landkreises. Der wird sich jetzt um die Fördermittel kümmern, ebenso wie um die Planungen und die Auftragsvergabe, gebaut werden 2018/19, so Achim Junker. Er setzt darauf, dass der Infofluss zwischen Kreisverwaltung und Gemeindemitarbeitern so gut bleibt wie bisher in Sachen Breitbandausbau. „Wir werden in die Planung direkt einbezogen“, sagt er.

Wenn es nach den Einwohnern im kleinen Boxberger Ortsteil Tauer geht, könnten gleich nach dem Winter die Bauleute anrücken. Denn seit der Umstellung auf IP-Telefonie durch die Telekom haben sich die Probleme beim Internet und beim Telefonieren noch verschärft. Stephanie Grau von der Firma Lutra – Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Forschung mit Sitz in Tauer, kann entweder telefonieren oder das Internet nutzen. „Das ist wirklich wichtig, dass es jetzt endlich mal losgeht und die Gemeinde dafür auf jeden Fall die Eigenmittel plant“, sagt sie. Dass Internet, Lebensqualität und Strukturwandel in direktem Zusammenhang stehen, sieht sie an neuen Einwohnern im Ortsteil. „Die fragen uns, was hier los ist. Wenn sie was im Internet erledigen wollen, fahren sie zur Familie nach Förstgen. Wer das zum Arbeiten braucht, kommt gar nicht erst hierher, sagt Stephanie Grau.

