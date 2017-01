13:4 für Dohna Vor den Fusionsgesprächen herrscht Anspannung in Müglitztal. Ein Grußwort spaltet.

13 Mal Dohna und nur viermal Müglitztal: Das kritisiert ein Maxener an dem gemeinsamen Grußwort der beiden Bürgermeister und stellt eine provokante Frage. © SZ

In den nächsten Tagen sollen die Räte aus Müglitztal und Dohna erstmals in der Arbeitsgruppe über eine gemeinsame Zukunft reden. Kommt es dazu – Liebe ist es nicht. Nicht auf den ersten und auch kaum auf den zweiten Blick. Wie sehr die Nerven blankliegen, zeigt die Reaktion eines Maxeners auf das Grußwort der beiden Bürgermeister. Abgedruckt im Lokalanzeiger für beide Orte, wendet es sich an die Dohnaer und Müglitztaler und ist auch von beiden Bürgermeistern unterzeichnet. Das ist aber auch schon alles an Gleichberechtigung, sagt Hans-Jürgen Steiger. Er hat den Text zwischen Anrede und Unterschrift gelesen und wundert sich.

Einzig und allein Dohna habe für 2016 Erfolge zu verbuchen und einzig und allein werde den Dohnaer Ehrenamtlichen gedankt, sagt Steiger. „Komisch ist nur, dass auch der Müglitztaler Gemeinderat und der Bürgermeister aktiv waren, denken wir nur an die Schule in Mühlbach.“Ganz zu schweigen zum Beispiel von der Arbeit des Maxener Heimatvereins. Am Ende sind in dem Grußwort 13 Mal Dohna bzw. Ortseile erwähnt, Müglitztal kommt nur viermal vor. Steiger, der als kritischer Bürger bekannt ist, kommt zu dem Schluss: Hat Dohna etwa schon unser Müglitztal vereinnahmt?

Müglitztals Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) sagt: Natürlich nicht. Er hat mit dem Grußwort kein Problem. „Es ist gut geschrieben und richtet sich an alle Bürger, sowohl in Dohna als auch im Müglitztal.“

Steiger müsse schon sehr spitzfindig sein, wenn er das so lese, sagt Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU). „Wir haben nach unserer Ansicht den Artikel sehr ausgewogen geschrieben.“ Die Ansiedlung von Schill und Seilacher in Burkhardswalde sei als Erfolg explizit erwähnt. „Ansonsten sprechen wir alle Dinge in der Wir-Form gemeinsam an.“ Steiger wäre nicht Steiger, wenn er sich davon schon überzeugen ließe. Er denkt in die Zukunft. „Für ein dauerhaftes, erfolgsorientiertes Miteinander gehören in erster Linie gegenseitiges Verständnis und Achtung.“ Bezüglich Dohna und Müglitztal habe er da so seine Befürchtungen. Das Grußwort ist eigentlich eine Bagatelle, sagt Steiger. „Aber darin zeigen sich Haltungen, und die machen mich besorgt.“

