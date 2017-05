13 000 Euro für Tischtennisspieler und Wanderfreunde Die Jonsdorfer Tempelstiftung hat wieder Geld an Vereine vergeben. Auch die Gemeinde hat etwas abbekommen.

Symbolfoto © dpa

Jonsdorf. Die Jonsdorfer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung die Verteilung der diesjährigen Stiftungsmittel der Hermann-Tempel-Stiftung beschlossen. In diesem Jahr haben der Stiftung dafür knapp 13 000 Euro zur Verfügung gestanden. Darum hatten sich Jonsdorfer Einrichtungen und Vereine mit Anträgen für unterschiedliche Vorhaben beworben.

Die 2007 vom Jonsdorfer Ehrenbürger Hermann R. Tempel gegründete Stiftung unterstützt kulturelle und sportliche Aktivitäten sowie Jugendarbeit, Heimatpflege und den Natur- und Denkmalschutz in der Gebirgsgemeinde.

Über Geld aus dem Stiftungstopf kann sich in diesem Jahr unter anderem der Sportverein ZSG Jonsdorf freuen. Die Abteilung Tischtennis bekommt 1 590 Euro für den Kauf von zwei neuen Tischtennisplatten, die Abteilung Stocksport 2 700 Euro für die Anschaffung von 15 neuen Winterwesten. 1 500 Euro bekommt der Jonsdorfer Gebirgsverein, der eine Firma mit dem fachgerechten Anbringen eines Geländers in den Mühlsteinbrüchen beauftragen will.

Der Jonsdorfer Traditionsverein wiederum bekommt 1 890 Euro für die Durchführung der Kirmes sowie der Kuchenfuhre in diesem Jahr. Mit dem Geld sollen unter anderem eine Kapelle für den Umzug, Kostüme für die Teilnehmer sowie die Reparatur eines Kinderwagens bezahlt werden. Die Feuerwehr kann außerdem für 1 400 Euro neue Bekleidung kaufen, darunter auch Pullover für die Jugendabteilung. Neben der Kindertagesstätte, dem Förderverein der Grundschule und dem Sportverein PSV Zittau wurde auch die Gemeinde selbst bei der diesjährigen Vergabe der Stiftungsmittel bedacht. Sie bekam insgesamt knapp 2 830 Euro – unter anderem für die Fertigstellung des Märchenpfades, die Reparatur der Vogelvoliere im Kurpark sowie die finanzielle Unterstützung der Seniorenweihnachtsfeier.

Laut dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, Heinz Leupolt, werden jetzt alle ausgewählten Vereine und Einrichtungen über die Freigabe der Stiftungsmittel informiert. „Die können dann aktiv werden und der Stiftung die Rechnungen vorlegen, um das Geld zu bekommen“, so Heinz Leupolt.

zur Startseite