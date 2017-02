1 300 sportliche Kinder am Start Die Kita-Olympiade im Kreis startet. Einen ersten Höhepunkt gibt es diesen Donnerstag im Wesenitzsportpark.

© Sportbund Bautzen

Wer sehen möchte, wie sportlich kleine Kinder sind, kommt am Donnerstag in die Halle Wesenitzsportpark. Rund 200 Mädchen und Jungen aus Kitas in der Stadt und der Region sind hier mit ihren Erzieherinnen zu Gast. Sie bestreiten an kindgerechten Sport-Spiel-Stationen den Vorausscheid der Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade. Eltern, Omas und Opas und jeder andere ist als Zuschauer gern gesehen, teilt der Kreissportbund mit.

Bis 23. März gibt es acht Vorentscheide in Kamenz, Wittichenau, Hoyerswerda, Bautzen, Radibor und Sohland. In Großröhrsdorf starteten die Wettbewerbe am Mittwoch. Die Erst- bzw. Erst- und Zweitplatzierten, je nach Größe der Vorausscheide, qualifizieren sich für die Endrunde. Insgesamt sind mehr als einhundert Kitas mit rund 1 300 Kindern an der Olympiade beteiligt. Das Finale findet am 26. April in Kamenz statt. Rammenau, Putzkau und Pickau standen 2016 im Finale. (SZ)

zur Startseite