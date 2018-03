„1300 Arbeitslose weniger“ Der Arbeitsmarkt im Landkreis hat sich deutlich besser entwickelt, als die Agenturchefin vor einem Jahr geahnt hat.

Mitten in Riesa, in Sichtweite von Volkshaus und Immendorf-Skulptur, hat die Arbeitsagentur ihren Sitz. Seit einem Jahr ist Petra Schlüter dort die Chefin. Seit ihrem Amtsantritt hat sich die Zahl der Arbeitslosen weiter deutlich verringert. © Sebastian Schultz

Riesa. Seit einem Jahr ist Petra Schlüter Chefin der Riesaer Arbeitsagentur, die für das Gebiet des Landkreises Meißen zuständig ist. Die 51-Jährige lebt mit Mann und zwei Kindern in Limbach-Oberfrohna und pendelt von dort nach Riesa. Die SZ hat sie in Riesa zum Gespräch getroffen.

Frau Schlüter, vor einem Jahr sind Sie von der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit nach Riesa gewechselt – und haben seitdem einen deutlich längeren Arbeitsweg. Haben Sie die Entscheidung bereut?

Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich wohl in der Region. Das war der richtige Entschluss zum richtigen Zeitpunkt.

Damals lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Riesa bei 7,5 Prozent. Im SZ-Interview haben Sie prognostiziert, dass sie ein Jahr später – also jetzt – bei 7,1 Prozent liegen würde. Wie treffsicher war Ihre Prognose?

Ich habe mich deutlich verschätzt. Tatsächlich liegt die Arbeitslosenquote nun nicht bei 7,1 Prozent, sondern bei 6,5. Die Arbeitslosigkeit ging noch deutlicher zurück, als ich dachte.

Ein Prozentwert ist abstrakt: Wie viele Menschen betrifft das umgerechnet?

Der Rückgang um ein Prozent sagt aus, dass im Agenturbezirk 1 300 Personen weniger arbeitslos sind als vor einem Jahr. Allerdings geht auch die Dynamik zurück.

Wie meinen Sie das?

Es melden sich immer weniger Leute arbeitslos. Im Februar 2018 meldeten sich beispielsweise 174 Erwerbstätige weniger in die Arbeitslosigkeit als im Februar 2017.

Das ist doch schön ...

Ja. Aber so sinkt auch das Potenzial für mögliche Neubesetzungen. Wir gehen davon aus, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis weiter ansteigt, dieses Jahr um anderthalb Prozent. Diese positive Entwicklung wird aber irgendwann begrenzt davon, wie viele Leute potenziell erwerbsfähig sein können.

Welchen Anteil spielt dabei eine mögliche Überalterung der Einwohner?

Aktuell haben wir 89 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Agenturbereich. Davon sind rund 20 000 älter als 55 Jahre. Diese Zahl ist allein im vergangenen Jahr um 1 000 gestiegen. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der erwerbsfähigen Personen – also von Menschen im Alter von 15 bis Mitte 60 – im Landkreis weiter sinkt. Bis 2020 wird sie laut Prognosen um weitere 2 000 Menschen sinken.

Sinkt auch die Arbeitslosigkeit weiter?

Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote aktuell zu zwei Drittel von der Wirtschaftsentwicklung beeinflusst wird, zu einem Drittel von der Demografie. Aber deren Einfluss wird steigen.

Betrachtet man den Agenturbezirk Riesa, fällt auf, dass die Regionen Riesa, Großenhain, Meißen und Radebeul sehr unterschiedlich abschneiden. Wird sich das irgendwann ändern?

Nein! Riesa und Großenhain haben ungünstigere Bedingungen als Meißen und Radebeul. Die Prognosen sprechen für eine ungleichmäßige Entwicklung. Entscheidend ist, wo sich Leute niederlassen, die Kinder bekommen – und damit das Erwerbspersonenpotenzial erhöhen. Auch die Zuwanderer zieht es in Sachsen vor allem in die Großstädte. Die Wohnsitzauflage innerhalb Sachsens greift ja erst ab 1. April diesen Jahres.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den hiesigen Arbeitsmarkt? Arbeiten auch künftig noch echte Menschen im Riesaer Stahlwerk oder in der Landwirtschaft in Großenhain?

Eine Glaskugel hat niemand. Aber es wird sich einiges ändern. Zur Anschauung hilft ein Blick zurück: Von der DDR-Textilindustrie war nach der Wende nichts mehr übrig. Aber heute haben in Sachsen diverse Betriebe ihre Nischen gefunden – mit Hightech-Textilien für Autos, Flugzeuge, Sportlerkleidung. Ähnlich wird es auch in der Stahlbranche laufen. Aber es wird auch Berufsbilder geben, die durch die Digitalisierung nicht zu ersetzen sind.

Durch die Überalterung in der Region gibt es künftig weniger Arbeitssuchende, gleichzeitig spart die Digitalisierung Stellen ein: Geht das auf?

Wir gehen jedenfalls nicht davon aus, dass dadurch eine zusätzliche Arbeitslosigkeit droht. Allerdings stellt der Arbeitsmarkt dann ganz andere Anforderungen.

Nach wie vor klagen im Landkreis viele Branchen über Fachkräftemangel. Wie kann ein Arbeitgeber attraktiv für Bewerber sein?

Jedes Unternehmen muss sein Alleinstellungsmerkmal finden: Die Bezahlung ist dabei ein wichtiger Aspekt, aber nicht der einzige. Wie vertragen sich die Arbeitszeiten mit der Freizeit? Wie steht es um den Schichtdienst? Sind Mitarbeiter auf Montage unterwegs? Lehrlinge sind beispielsweise daran interessiert, einen Zuschuss zum Führerschein zu bekommen – oder möglichst schnell ein Auto. Arbeitgeber müssen sich von anderen abheben. Ein wichtiger Punkt kann auch das Angebot von Weiterbildungen und Karrierechancen sein.

Warum?

Nicht jeder Berufsanfänger möchte 30 Jahre lang dasselbe machen. Die Duravit Sanitärporzellan GmbH in Meißen beispielsweise schickt seine Mitarbeiter selbst auf die Meisterschule. Das ist vorbildhaft.

Und was kann dabei die Arbeitsagentur leisten?

Unser Fokus liegt darauf, Jugendliche in Ausbildung und Beruf zu bringen. Außerdem wollen wir Leute, die schon jahrelang arbeitslos sind, aktivieren. Das ist nicht immer ganz einfach. Dafür haben wir Spezialisten, die unsere Kunden individuell und mit einem ganzheitlichen Ansatz betreuen. Da geht es etwa darum, das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu erhöhen und deren Stärken zu finden. So haben wir jetzt beispielsweise eine 57-Jährige nach langer Zeit in eine Stelle als Alltagsbegleiterin vermitteln können. Und auch ein 39-Jähriger, der zwölfeinhalb Jahre lang ein IT-Studium gemacht hatte, hat mit unserer Hilfe endlich etwas Passendes gefunden. Wir wollen niemanden verloren geben. Mittlerweile können wir Leute integrieren, von denen wir vor fünf Jahren nicht gedacht hätten, dass das tatsächlich gelingen könnte. Das ist doch schön!

Eine letzte Frage: Aktuell beträgt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Riesa 6,5 Prozent. Wo wird sie im März 2019 liegen?

Sie wird nochmals sinken, aber nicht mehr so deutlich wie dieses Jahr. Ich denke, dass sie sich der Sechs-Prozent-Marke annähert.

Gespräch: Christoph Scharf

