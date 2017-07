130 Leute wollen Egon Krenz sehen Der letzte Generalsekretär der SED und Staatsratsvorsitzende signierte in der Heidenauer Gaststätte ein Ehrenbanner der FDJ-Bezirksleitung.

Signieren fürs DDR-Museum: Ex-Staatsratsvorsitzender Krenz und Museumschef Kaden (r.). © Daniel Förster

DDR in der Drogenmühle: Der letzte Generalsekretär der SED und Staatsratsvorsitzende Egon Krenz signierte am Sonnabend in der Heidenauer Gaststätte ein Ehrenbanner der FDJ-Bezirksleitung. Das Banner soll nun im DDR-Museum in Pirna ausgestellt werden. Eingeladen wurde Krenz von Mitgliedern des Fördervereins Rotfuchs. Krenz sprach vor 130 Gästen über die Geschichte und das Verhältnis zu seinen Parteigenossen, signierte anschließend seine Bücher „Walter Ulbricht - Zeitzeugen erinnern sich“, „Ich will hier nicht das letzte Wort – Heinz Rudolf Kunze und Egon Krenz im Gespräch“. (df)

