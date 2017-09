130 Aussteller bei der LebensArt Zu Beginn der dunklen Jahreszeit rücken die Veranstalter Licht und Feuer in den Blickpunkt. Und das in vielen Variationen.

Viele Glasdekorationen werden auf der Herbstmesse der LebensArt zu sehen sein. © Steffen Unger

Mehr als 130 Aussteller aus der Region und weiten Teilen Deutschlands werden zur dritten Herbstauflage der Lifestylemesse LebensArt am letzten Oktober-Wochenende in Großharthau erwartet. Wieder mal wird der Schlosspark zur großen Verkaufsausstellung für ausgefallene Dekorationen und Geschenkartikel. „Die Aussteller kommen mit vielen neuen Angeboten, die eine besondere Atmosphäre in den Schlosspark zaubern. Speziell Objekte mit moderner LED-Technik liegen im Trend. Aber auch Feuerobjekte – von der Fackel bis hin zum Kaminofen – vermitteln Gemütlichkeit in der dunklen Jahreszeit“, sagte Ulla Hiltafski vom Veranstalter Das Agenturhaus in Lübeck. Mit den avisierten 130 Ausstellern erreicht die Messe Herbstzauber 2017 das Vorjahresniveau.

Knapp zwei Monate vor Weihnachten will die Verkaufsausstellung auch auf das Fest einstimmen. Ausstellungsleiter Christian Schlender: Speziell männliche Besucher können bei uns stressfrei schöne Geschenkideen in großer Auswahl finden, die ihre Liebsten zum Fest begeistern. Kuschelige Kaschmirschals, edler Schmuck oder Delikatessen aus aller Welt machen die Auswahl leicht.“ Großen Wert legen die Organisatoren nach eigenen Angaben bei der Auswahl der Anbieter auf Besonderes: „Uns ist es wichtig, dass die schönen Dinge nicht an jeder Ecke erhältlich sind. Durch die Auswahl kleiner Manufakturen ist dies gewährleistet“, erklärt Christian Schlender.

Die LebensArt Herbstzauber findet vom 27. bis 29. Oktober im Großharthauer Park statt. Geöffnet ist die Verkaufsausstellung am Freitag und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. (szo)

