13. Platz für Weißwasser Der MDR hat in 25 sächsischen Städten jeweils 100 Besucher der Weihnachtsmärkte nach ihrer Einschätzung in den Kategorien Weihnachtsatmosphäre, Unterhaltungswert, Preis-Leistung und Service befragt.

Weihnachtsmarkt auf dem Markt in Weißwasser © Rolf Ullmann

Weißwasser. Groß war in Weißwasser die Freude darüber, dass der Mitteldeutsche Rundfunk sich für einen Besuch auf dem Weißwasseraner Weihnachtsmarkt angekündigt hatte. Zwar gab es – vor allem in den sozialen Netzwerken auf www.facebook.com/szweisswasser – auch kritische Stimmen, ob man denn die GEZ-Gebühr nicht auch anderweitig nutzen könne – aber Silvio Zschage ließ sich von einem Besuch nicht abhalten. Ziel war es laut MDR gewesen, in 25 sächsischen Städten jeweils 100 Besucher nach ihrer Einschätzung in den Kategorien Weihnachtsatmosphäre, Unterhaltungswert, Preis-Leistung und Service zu befragen. Daraus ergaben sich Gesamtnoten und Platzierungen. Weißwasser ist dabei auf dem 13. Platz gelandet, teilt der MDR mit. Die Besucher gaben dem Markt, der hauptsächlich ehrenamtlich auf die Beine gestellt wurde, die Gesamtnote 3,0.

Über den ersten Platz kann sich Zwickau freuen (Note 1,4), zweiter wurde der Annaberger Weihnachtsmarkt (Gesamtnote 1,5), auf dem dritten Platz landete der Schlesische Christkindelmarkt in Görlitz (Gesamtnote 1,6). Den viertschönsten Weihnachtsmarkt hatten die Grimmaer mit ihrem Scharfensteiner Adventszauber sowie die Freitaler mit ihrem Schlossadvent (Note 1,7). Der Dresdner Striezelmarkt wurde gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt Chemnitz fünfter. (SZ/ckx)

zur Startseite