13 neue Schulen für Dresden Die Schülerzahlen steigen weiter. Für zwei neue Schulen hat die Stadt noch keinen Standort gefunden.

Die neuen Klassenzimmer sind schon voll verplant, leere Plätze eher ausgeschlossen. © dpa

Sie reichen immer noch nicht: Dresden muss in den nächsten Jahren mehr Schulen bauen, weil so viele neue Kinder dazukommen. Allein die Zahl der Sechsjährigen wird in den nächsten zehn Jahren von 5 400 auf etwa 5 900 steigen, sagt das Schulverwaltungsamt vorher. Wie das gelingen soll, hat Bildungsbürgermeister Peter Lames (SPD) am Mittwoch erklärt. Ingesamt werden 13 neue Schulen gegründet, so die Idee. Allerdings erwartet er für seinen neuen Schulnetzplan schon jetzt ordentlich Gegenwind.

Plan 1: Am World Trade Center wird eine neue Oberschule gebaut

Die Brache am einstigen Kohlebahnhof wird endlich wiederbelebt. Auf dem Gelände an der Freiberger Straße möchte Lames die 150. Oberschule mit fünf Klassen pro Jahrgang ansiedeln. „Wir haben sie dort bewusst platziert, weil die Schule zentral liegt und die Verkehrsanbindung mit Straßenbahn und S-Bahn sehr günstig ist“, sagt der Bürgermeister. Die Dresdner Altstadt ist außerdem der Stadtteil, der in den nächsten 15 Jahren am stärksten wachsen soll. Gegründet wird die Schule 2018 zunächst in Plauen. Später soll sie in den Neubau am World Trade Center ziehen. Für eine weitere Oberschule auf Altstädter Seite ist die Stadt noch auf der Suche nach einem Standort. „Wir versuchen, die Schule dort zu bauen, wo der Bedarf groß ist. Das klappt aber nicht immer.“ In den Oberschulen werden in Zukunft auch deshalb mehr Kinder und Jugendliche lernen, weil Sachsen weniger Schüler auf Förderschulen schicken möchte.

Plan 2: Blasewitz und Striesen bekommen ein neues Gymnasium

Er hatte es bereits angedeutet. Nun macht Lames ernst mit seiner Idee, kein Gymnasium in Prohlis anzusiedeln. In Blasewitz und Striesen wäre der Bedarf an Gymnasialplätzen deutlich höher, sagt er. Er rechnet vor, dass im Jahr 2025 allein in Blasewitz über 110 Plätze mehr gebraucht werden, in Prohlis dagegen nur 29. „Wir brauchen ein Gymnasium in Blasewitz und Striesen, so schwer uns das fallen wird“, so Lames. Derzeit werde nach einem Standort gesucht, zwischen Johannstadt und Stadtgrenze. Auch die Staatsoperette in Leuben, die frei geworden ist, käme wegen der guten Verkehrsanbindung in Betracht. Der Bildungsbürgermeister kennt die Forderung vieler Stadträte, Prohlis endlich ein Gymnasium zu geben, nachdem Gründungsversuche mangels Schüler scheiterten. Er erwartet eine kontroverse Debatte.

Plan 3: Berufsschule zieht nach Prohlis und wird erweitert

Das Schulhaus an der Boxberger Straße, das bislang für das Prohliser Gymnasium vorgesehen war, soll nicht leer bleiben. Das Schulverwaltungsamt möchte es sanieren und 2020 wieder in Betrieb nehmen. Einziehen wird das Berufsschulzentrum für Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“. Dessen Leiter kritisiert die Pläne, da die Schule schon mehrfach umziehen musste. Diesmal müsste das Haus am Leutewitzer Ring verlassen werden, damit Platz für das neue Gorbitzer Gymnasium wird. Das BSZ in Prohlis soll nach dem Willen der Stadtverwaltung zu einem beruflichen Gymnasium ausgebaut werden. Das heißt, die Schüler könnten mit ihrer Ausbildung die allgemeine Hochschulreife für ein Studium erlangen. „Ein netter Nebeneffekt“, sagt Lames. Geld für die Erneuerung des Hauses sei bereits für den neuen Haushalt angemeldet worden.

Links zum Thema Kehrseite des Baubooms

Plan 4: Klassen sollen nicht noch voller werden als heute

Im Schnitt sitzen heute 25 Schüler in einer Grundschulklasse. Mehr werden es nicht, wenn die Pläne der Verwaltung aufgehen. Aber: Bis 2025, soweit reicht die Zielplanung, werden es auch nicht weniger. Bis 2030 könnten die Klassenstärke dann auf 24 Schüler sinken. Ähnlich sieht es an den Oberschulen und Gymnasien aus.

Plan 5: Alte Fehler will die Stadt nicht wiederholen

IEs dauerte lange, bis die Stadtverwaltung auf die Bevölkerungsexplosion reagierte und Geld für neue Schulhäuser in die Hand nahm. Dieser Fehler soll kein zweites Mal passieren. Schon in den nächsten Monaten möchte das Schulverwaltungsamt die Schülerzahlprognose aktualisieren. Von einem geht Peter Lames aber jetzt schon aus: Bis in die 40er-Jahre hinein werden es in der Stadt nicht weniger Schüler werden.

Plan 6: Die Dresdner können dem neuen Schulnetzplan widersprechen

Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) hat es beim neuen Schulgesetz vorgemacht. Die Bürger sollen in die Entscheidungen eingebunden werden. Das möchte die Stadt auch den Dresdnern beim Schulnetzplan ermöglichen. Ab sofort ist dieser im Internet einsehbar. Stellungnahmen seien erwünscht. Bis zum 16. Dezember kann jeder seine Einwände oder Zustimmung per E-Mail mitteilen. Ziel ist es, so Lames, dass der Plan im Juni nächsten Jahres vom Stadtrat beschlossen wird.

www.dresden.de/schulnetzplanung









