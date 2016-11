1,3 Millionen für den Weg zur Burg Der Freistaat stellt das Geld zur Verfügung, damit die Straße zwischen Rittergut und Parkplatz ausgebaut werden kann.

Für den Ausbau der Kreisstraße von der Kreuzung am Parkplatz der Talsperre bis zum Rittergut in Kriebstein hat der Freistaat Sachsen nun auch schriftlich die 1,3 Millionen Euro Fördergeld zugesagt. „Ein entsprechender Bescheid ging jetzt im Landratsamt ein“, teilte Sprecher André Kaiser am Freitag mit.

Der rund 730 Meter lange Abschnitt wird zu 90 Prozent über das Programm des kommunalen Straßen- und Brückenbaus gefördert. Damit könne jetzt die Ausschreibung erfolgen. „Wir möchten im Frühjahr mit den Bauarbeiten beginnen und hoffen im kommenden Jahr auf einen späten Wintereinbruch“, erklärte die zuständige Abteilungsleiterin Ute Friedrich. Denn in diesem Fall könnte die Maßnahme schon Ende 2017 abgeschlossen werden, sonst verschiebe sich die Fertigstellung auf 2018. „Es handelt sich um einen kompletten Ausbau, der auch die Entwässerung und die Errichtung eines Gehweges umfasst“, sagte Kaiser. Es ist ein gemeinsames Projekt vom Landratsamt Mittelsachsen, der Gemeinde Kriebstein und dem Zweckverband Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA) Hainichen. Zusätzlich werden Amphibienleiteinrichtungen, als Gehwege für Kröten, längs der Kreisstraße 8215 neu angelegt, ergänzte sie.

Neue Planung für Burgberg-Ausbau

Unterdessen werde parallel an der Entwurfsplanung für den Bau des Burgberges sowie die dafür benötigten artenschutzrechtlichen Fachbeiträge gearbeitet, erklärte der Kreissprecher. Involviert ist unter anderem das Referat Naturschutz. Denn das Areal rund um die Burg Kriebstein steht in einem Fauna-Flora-Habitat, kurz FFH-Gebiet. So sind beispielsweise entsprechende Tier- und Pflanzenzählungen erforderlich.

Die baulichen Voraussetzungen wurden Anfang Oktober geschaffen: Der Landkreis Mittelsachsen und der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Sib), haben Teilflächen der ehemaligen Papierfabrik Kübler & Niethammer in Kriebstein von der Firma Karl gekauft. Sie sind erforderlich, um die Straße zu entschärfen und neue Parkplätze anzulegen.

