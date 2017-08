13-Jähriger stiehlt Alkohol und Zigaretten

Klingenberg. Auf einem Feldweg nahe der Dorfstraße in Obercunnersdorf stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus Mähdreschern etwa 300 Liter Diesel. Die Diebe hatten dafür die Tankdeckel von drei Maschinen entfernt. Polizeibeamte stellten am Tatort drei leere Kanister fest, welche die Unbekannten offensichtlich zurück gelassen hatten. Es entstand Schaden von über 250 Euro.

Altenberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster zu einer Garage an der Dorfstraße in Löwenhain auf und stahlen ein nicht fahrbereites Motorrad Yamaha XT 600 (Erstzulassung 1993), einen Helm und eine Kettensäge im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schandau. Zu einem Vorfall am Dienstag dieser Woche bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Fahrerin (74) eines Audi Q3 hatte ihr Auto gegen 17 Uhr auf der Kirnitzschtalstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hinterhermsdorf geparkt. Als sie nach rund zwei Stunden zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. An der Windschutzscheibe entdeckte sie einen Zettel, auf welchem das vermutliche Verursacherkennzeichen notiert stand. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen? Insbesondere sucht die Polizei die Person, welche den Zettel geschrieben und an der Windschutzscheibe angebracht hat. Hinweise bitte an das Polizeirevier Sebnitz oder die Polizeidirektion Dresden, Telefon 0351 4832233.