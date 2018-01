13-Jähriger bei Unfall verletzt

Junge von Auto erfasst Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Ein 13-Jähriger wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Junge war am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf einem Hang an der Pirnaer Straße in Dobra unterwegs und fuhr plötzlich über eine Wiese auf die Dorfstraße. Dort stieß er mit einem Kia (Fahrer 44) zusammen. Dabei erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen.

Anhänger gestohlen Neustadt. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Donnerstag von einem Firmengelände an der Schillerstraße in Neustadt einen Anhänger. Der zweiachsige Pkw-Anhänger des Herstellers WM Meyer hat einen Wert von etwa 8000 Euro.

Auto kollidiert mit Reh Sebnitz. Die 19-jährige Fahrerin eines Daihatsu fuhr am Donnerstagfrüh auf der Verbindungsstraße zwischen Sebnitz und Rugiswalde. Unweit des Abzweigs nach Schönbach sprang plötzlich ein Reh auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier flüchtet in den angrenzenden Wald. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.