13-Jähriger bei Kollision mit Laterne schwer verletzt

Symbolbild: Ein 13-Jähriger Radfahrer verletzte sich in Weißwasser schwer. © SZ-Archiv/Brühl

Weißwasser. Ein junger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher informierte, war der 13-Jährige am Donnerstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, in Weißwasser in Höhe der Hermann-Moritz-Jacobi-Straße auf dem Radweg unterwegs. „Offensichtlich übersah er beim Radeln eine Laterne und stieß mit dieser zusammen“, schildert die Polizei das Geschehen. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (szo)

