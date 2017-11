13-Jährige leicht verletzt

13-Jährige angefahren

Freital. Eine Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall in Freital-Niederhäslich leicht verletzt worden. Das13-jährige Mädchen wollte am Mittwoch gegen 14.25 Uhr an einer Haltestelle an der Poisentalstraße vor einem Linienbus die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde sie von einem herannahenden VW Golf (Fahrer 69) erfasst und verletzt.