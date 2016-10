13-Jährige aus Herzogswalde vermisst Das Mädchen ist seit Mittwoch verschwunden. Zuletzt wurde es am Kaufland in Freital gesehen

Sophie ist verschwunden. © Polizei

Die Dresdner Polizei sucht nach der vermissten 13-jährigen Sophie Stähr aus dem Wilsdruffer Ortsteil Herzogswalde.Das Mädchen wurde letztmalig am Mittwochnachmittag an der Haltestelle am Kaufland Wilsdruffer Straße in Freital gesehen. Mögliche Anlaufpunkte wurden von den Beamten zwischenzeitlich geprüft. Bislang konnte sie nicht ausfindig gemacht werden. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Das scheinbare Alter der Gesuchten liegt bei 16 Jahren. Sophie ist 1, 65 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat lange dunkle Haare und trägt dunkle Leggings, Turnschuhe sowie eine schwarze Jacke mit einem grünen Stern auf der Rückseite. Das Mädchen wurde bereits mehrfach vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung. (szo)

Wer hat die Vermisste seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

