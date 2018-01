13 Anklagen und eine Überraschung Liebestolle Ermittler? Er werde nur verfolgt, weil seine Ex-Frau attraktiv sei, behauptet der 70-jährige Angeklagte.

Die Haft scheint ihm gut zu bekommen. Bei früheren Prozessen gegen ihn soll er oft laut geworden sein. Heinrich S. ist gelernter Maschinenbauer und dank seiner 70 Jahre längst Altersrentner. Dennoch setzte der vielfach vorbestrafte Mann seine Karriere als Kleinkrimineller fort. Am Montag verlas die Staatsanwältin die gesammelten Werke ihrer Behörde gegen den umtriebigen Deutsch-Polen: 13 Anklagen aus den vergangenen vier Jahren.

Ein erster Prozess war Ende November vergangenen Jahres geplatzt. Damals war S. überraschend nicht erschienen, obwohl er erst einen Tag zuvor aus dem Dresdner Gefängnis entlassen worden war, wo er eine Geldstrafe abgesessen hatte. Das Gericht erließ einen Sitzungshaftbefehl – und einige Tage später landete der Rentner wieder in staatlicher Obhut.

Laut Anklage soll er im Februar 2014 einen Dresdner Hotelchef angegriffen und geschlagen haben. Im Mai 2014 soll er einen Kunden in einem Aldi-Markt geschubst und später Polizisten massiv beleidigt haben. Der Angeklagte wurde mehrfach beim Schwarzfahren und ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines VW Golf erwischt. Er soll darüber hinaus einen Staatsanwalt in einem Brief als „Drecksau“ beleidigt haben. In einer Prohliser Kneipe habe S. einen Gast ins Gesicht geschlagen. Weil er einen Schlüsselbund in der Hand gehalten habe, wird ihm nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auch im Arnhold-Bad habe der Angeklagte im Februar 2016 eine Frau und andere Zeugen als „Schlampe“, „Jude“ und „Zigeuner“ beleidigt und einen Mann mehrfach geschlagen.

S. machte wenig Angaben zu den Vorwürfen, bestreitet sie jedoch. Er sagte, Polizei und Staatsanwaltschaft hätten ein großes Interesse, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, weil seine Ex-Frau „sehr attraktiv“ gewesen sei. Wenn er nicht da war, sei sie „willig“ gewesen, sagte er wörtlich. Kurzum: Er spricht von einer Verschwörung gegen ihn durch liebestolle Ermittler. Der Prozess wird fortgesetzt.

