127 Ideen für ein schöneres Freital Das Umweltzentrum hat zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Die Vorschläge der Bürger sind vielfältig.

Freital. Wie können öffentliche Toiletten in Freital entstehen? Wie weit muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden? Wie können attraktive Freizeitangebote oder -einrichtungen für Jugendliche in Freital geschaffen werden? Diese und andere Fragen scheinen die Freitaler zu bewegen. Das ist das Zwischenergebnis eines Ideenwettbewerbs, zu dem das Freitaler Umweltzentrum in diesem Jahr aufgerufen hatte.

Unter der Frage „Wie wollen wir Freital inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig für die Zukunft machen?“ waren die Freitaler zur Teilnahme aufgerufen. Insgesamt 127 Ideenzettel gingen beim Umweltzentrum ein. Im November fand ein sogenanntes Impulscafé dazu in der Stadtbibliothek statt. „Die meisten Zettel umfassten nicht nur eine Idee pro Blatt, sondern umfangreiche Ideensammlungen zu allen möglichen Bereichen“, so das Umweltzentrum. Beim Windbergfest stimmten rund 200 Besucher mit Klebepunkten über die Ideensammlungen ab. Für das Impulscafé wurden die fünf Ideenzettel mit den meisten Punkten ausgewählt und die Stichpunkte in vier Kategorien unterteilt, die dann in wechselnden Arbeitsgruppen vertieft wurden. Die Kategorien lauteten: Sicherheit und Ordnung, Umwelt und Nachhaltigkeit, Freizeit, Gemeinschaft, Inklusion und Bildung sowie öffentlicher Nahverkehr, Verkehr und Infrastruktur.

Die Teilnehmer des Impulscafés gehörten dem Stadtrat, der Polizei und dem Regionalverkehr an. Jetzt liege es an den einzelnen Akteuren der Instanzen, sich an den Impulsen zu orientieren und dafür zu sorgen, dass diese nicht nur Impulse bleiben, heißt es. Das Umweltzentrum plant im Januar 2018 die nächste Veranstaltung zur Vertiefung der Impulse. (SZ/win)

