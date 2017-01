1 249 Stunden Feuerwehr-Einsätze Die Radeberger Wehr zieht Bilanz fürs vergangene Jahr. Mit beeindruckenden Zahlen!

© Uwe Soeder

Beeindruckende Zahlen, die in der Jahresbilanz 2016 der Radeberger Feuerwehr zu finden sind: Bei den insgesamt 157 Einsätzen legten die Fahrzeuge der Wehr immerhin 1 442 Kilometer zurück und summiert waren 1 143 Feuerwehrleute 1 249 Stunden im Einsatz. „Und wir haben 34 Menschenleben retten können“, resümiert Feuerwehrchef Frank Höhme – nicht ohne Stolz.

Wie die Radeberger überhaupt durchaus mit stolzem Blick auf 2016 zurückblicken – schließlich war es ein besonderes Jahr; ein Jubiläumsjahr nämlich. 145 Jahre Feuerwehr in Radeberg wurde gefeiert; und das mit einem passenden Geschenk. Der lange erwartete neue Gerätewagen rollte auf den Hof des Feuerwehr-Areals am Bruno-Thum-Weg. Und wurde im Rahmen einer spektakulären Show bei der Jubiläumsfeier im Sommer übergeben – wobei auch das Radeberger Biertheater zum Gratulieren vorbeischaute. Immerhin haben die Theaterleute das Jubiläum ja auch in ihrem neuen Schwank „Malzau läuft heiß“ verarbeitet. Was sogar eine Art Kooperation wurde, denn die Radeberger Feuerwehrleute gaben wichtige technische Hinweise für die Akteure auf der Bühne.

Begonnen hatte das Feuerwehrjahr 2016 dabei pünktlich am 1. Januar um 2.19 Uhr: Die Brandmeldeanlage eines Wohnheims signalisierte ein Feuer, das sich zum Glück als angebranntes Essen entpuppte. Ein Fehlalarm also, zu dem noch 21 bis Jahresende hinzukamen. Und natürlich wurde auch wieder reichlich Kraft und Zeit in das Thema Ausbildung investiert, so der Feuerwehrchef. Über 5 000 Stunden immerhin. „Über 3 000 Stunden hier in Radeberg und Standortausbildung über 2 000 Ausbildungsstunden im Rahmen von Lehrgängen der Kreisausbildung und an der Landesfeuerwehrschule Nardt.“ Aktuell hat die Radeberger Wehr 99 Mitglieder. Davon sind 53 in der Einsatzabteilung und 31 in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Für den letzten Einsatz 2016 sorgte übrigens eine brennende Mülltonne in der Röderstraße am Silvesterabend.

Am Sonnabend lädt die Radeberger Feuerwehr zum Weihnachtsbaumbrennen am Gerätehaus am Bruno-Thum-Weg ein. Beginn ist 16 Uhr. Für heiße Getränke ist gesorgt.

zur Startseite