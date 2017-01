124 Seiten Abenteuer Ein Magazin widmet sich all den schönen Dingen, die man draußen erlebt. In der Hauptrolle: die Sächsische Schweiz.

Der aktuelle Sandsteinblogger.

Auf die Idee muss man kommen: Mit einem museumsreifen Fahrrad Typ Ledersattel und Chromlenker vom höchsten Berg der Sächsischen Schweiz zu Tale sausen. Ohne Rücksicht auf erwartbare Verluste. Zwei haben es getan: der Journalist Hartmut Landgraf und der Fahrradenthusiast Mathias Henke. Sie wagten die rasante Schussfahrt vom Großen Zschirnstein, 562 Meter hoch, über Matsch, Wurzeln, Pfützen und Laub. Abenteuerlust pur – aber nicht nur. Denn es gab noch einen anderen Beweggrund für den Ritt durch die Winterlandschaft. Der Autor erinnert mit der Aktion an den wahrscheinlich ältesten Radwanderführer des Elbsandsteingebirges, erschienen 1902 aus der Feder von Bernhard Böhm. Bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es hier eine sehr aktive Szene von Radwanderern, was den Schluss nahe legt: „Man könnte mit einigem Recht sogar von den ersten Mountainbikern sprechen“, so Landgraf.

Zu lesen ist die ganze Geschichte in der zweiten Ausgabe des Magazins Sandsteinblogger, den der Journalist mit seinem Redaktionsbüro Draußenzeit herausgibt. Das Heft ist ansprechend und vielfältig: Es geht um Wege zur Entdeckung des eigenen Ichs in der Natur, um verrückte Klettertrends und Online-Tipps für Bergsteiger – Wandern 2.0. Und das auch weit über die Grenzen der Sächsischen Schweiz hinaus. Ein ausführliches Kapitel etwa beleuchtet die Tragödie vor 20 Jahren am Mount Everest, bei der zwölf Bergsteiger starben. Eine sächsische Expedition ist Teil des Dramas, sie wird zu einer schweren Entscheidung zwischen Leben und Tod gezwungen.

Beschaulicher geht es dagegen bei der Stativkarawane zu, einem Zusammenschluss von Fotografen, die aus der Sächsischen Schweiz unvergleichliche Bilder um die Welt schicken. Abgerundet wird das 124 Seiten starke Heft durch Reiseberichte aus dem Norden Finnlands, wo der Autor den angeblich letzten europäischen Goldsucher trifft. Das ist viel Lesestoff und zugleich Genuss für das Auge – nicht nur für eingefleischte Kletterer und Wanderer. Gleichwohl gilt die Empfehlung nicht für eine Nachahmung der Schussfahrt vom Großen Zschirnstein. Es sei denn, man hat genug Vaseline dabei und weiß, wie sie richtig eingesetzt wird. (SZ)

Die zweite Ausgabe des Sandsteinbloggers ist für 7,50 Euro online und in einigen Verkaufsstellen in der Region erhältlich, u.a. Rotpunkt Weinhold (Pirna), Bergsport Arnold (Hohnstein), Outdoor & Sporttreff (Neustadt), Yoyo-Kletterhalle (Heidenau) und Touristinfo (Bad Schandau).

zur Startseite