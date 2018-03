123 000 Fans besuchen Aschenbrödel

Erneut hat die Ausstellung zum Märchenfilmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg ihre Anziehungskraft unter Beweis gestellt. In diesem Winter – die Ausstellung war vom 18. November 2017 bis zum 25. Februar 2018 geöffnet – kamen deutlich mehr Menschen als im Vorjahreswinter, um die Schau zum wohl beliebtesten Märchenfilm aller Zeiten zu besuchen. Insgesamt, also inklusive aller Führungen und Veranstaltungen in der Ausstellungslaufzeit, zählte die Ausstellung knapp 123 000 Besuche. Aber auch im direkten Vergleich der Zahlen der Ausstellungsbesucher konnte die aktuelle Schau punkten. Waren es in diesem Winter 115 000 Fans, wurden im vergangenen Winter nur 105 000 gezählt.

Ab 17. November 2018 lädt Aschenbrödel erneut nach Moritzburg ein. Dann erwarten die Ausstellungsmacher in der achten Schau den millionsten Besucher. (SZ)

zur Startseite