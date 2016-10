123 Staaten wollen Atomwaffen ächten Ab März 2017 soll über das Verbot der nuklearen Arsenale verhandelt werden.

Am 16. Juli 1945 explodiert die erste Atombombe der Geschichte in der Wüste von New Mexico © dpa

Sie können Millionen Menschen auf einen Schlag töten, ja sie können die gesamte Menschheit auslöschen: Atomwaffen. Trotz ihrer verheerenden Wirkung existiert kein internationaler Vertrag, der sie ächtet. Diese Lücke im Völkerrecht soll bald geschlossen werden. Eine große Mehrheit der Staaten stimmte am Donnerstagabend im Ersten Ausschuss der Uno-Vollversammlung in New York für die Aufnahme internationaler Verbots-Verhandlungen – gegen den erbitterten Widerstand der größten Atomwaffen-Mächte. Ab März 2017 werden die Staaten versuchen, das Anti-Atomwaffen-Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Das Ziel: Ein Vertrag soll Nuklearwaffen ächten und ihre vollständige Abschaffung einleiten. Für die Verhandlungen stimmten 123 Staaten. Die Atommächte USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und Israel stimmten gegen die Vorlage. China, Pakistan und Indien, die ebenfalls über Atomwaffen verfügen, enthielten sich der Stimme.

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen lobte die Entscheidung als „historisch“. Den Antrag hatten Österreich, Mexiko, Brasilien, Irland, Nigeria und Südafrika eingebracht. Sie begründeten das Verbot mit den apokalyptischen Folgen eines Atomwaffeneinsatzes.

Ein russischer Uno-Vertreter hatte die Befürworter einer Ächtung als „antinukleare Radikale“ abgekanzelt, die sich „Luftschlösser“ bauten. Das US-Außenministerium sprach von „unrealistischen Anstrengungen“. US-Präsident Barack Obama hatte in einer Rede 2009 in Prag eine „Welt ohne nukleare Waffen“ beschworen.

Die Arsenale der USA und Russlands umfassen zusammen gut 14 300 atomare Sprengköpfe. Frankreich, China, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea verfügen zusammen über mehr als 1 000 Sprengköpfe.

Die Befürworter eines Verbots wollen sich aber von den widerspenstigen Atommächten nicht aufhalten lassen. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz wies darauf hin, dass eine Cyber-Attacke, menschliches oder technisches Versagen einen Atomwaffen-Einsatz und damit eine unheilvolle Kettenreaktion auslösen könnten. Tatsächlich habe die Menschheit bislang „sehr viel Glück“ gehabt, dass es nicht zu einer atomaren Katastrophe gekommen sei, erklärt der Außenminister aus Wien. „Aber können wir uns weiter auf unser Glück verlassen?“

