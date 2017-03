120 000 Euro für den Reichenbacher Hof Das Hotel ist am Dienstag versteigert worden. Nun ist eine Firma aus Niedersachsen der Eigentümer.

Der Reichenbacher Hof © Steffen Gerhardt

Der Reichenbacher Hof ist am Dienstag samt Nebengebäuden und Zubehör für 120 000 Euro am Görlitzer Amtsgericht versteigert worden. Neuer Eigentümer ist ab sofort die Ivancsik Verwaltungs UG im niedersächsischen Einbeck. Für ein Versagen des Zuschlags hat das Gericht keine Gründe gesehen. Unabhängig davon können die Beteiligten noch Beschwerde gegen den Zuschlagsbeschluss einlegen.

Der Geschäftsführer der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft, Ferenc Ivancsik, ein Ungar, konnte nach der Zwangsversteigerung gegenüber der SZ noch nichts zu seinen Plänen in Reichenbach sagen. Die Firma in Einbeck, die seit Dezember 2015 im Handelsregister eingetragen ist, hat die Verwaltung eigenen Grundbesitzes zum Geschäftsinhalt. Sie existiert in Einbeck, wie eine Nachfrage im dortigen Rathaus ergab, ist aber vor Ort kaum bekannt. Vor dem Görlitzer Amtsgericht konnte der Geschäftsführer gestern sowohl die geforderte Sicherheitsleistung als auch weitere Nachweise vorlegen.

Über den Ausgang des Verfahrens äußerten sich die Vertreter der Gläubigerbank zufrieden. Die BAG Bankaktiengesellschaft hatte bei den zurückliegenden Versteigerungsterminen mit mindestens 100 000 Euro für das ehemalige Ringhotel in Reichenbach gerechnet. Das Mindestgebot lag gestern für alle drei Grundstücke zusammen bei 67 638,75 Euro. Drei Bieter gaben insgesamt zehn Angebote ab. Vier Angebote wurden vom Gericht nicht zugelassen, weil der Bieter erforderliche Nachweise nicht vorlegen konnte. Dabei handelt es sich um eine neue Firma in Reichenbach. Sie wurde vor wenigen Tagen gegründet. Ein Gründungsgesellschafter ist die Frau des früheren Hoteleigentümers und Schuldners Jens Träger. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Versteigerungstermine, zuletzt vor einem Jahr.

