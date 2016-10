12 000 Passagiere auf der Elbe Die Personenschifffahrt Oberelbe blickt zufrieden auf die Saison. Sogar das Niedrigwasser trübt die Bilanz nicht.

Zufrieden schaut Marion Frenzel in ihre Bücher. „Die Saison lief gut, das liegt wahrscheinlich auch an dem Wetter“, sagt die Pirnaerin, die zusammen mit Mann Bernd und Sohn Max das Unternehmen Personenschifffahrt Oberelbe führt. Rund 12 000 Passagiere kauften sich in diesem Jahr ein Ticket, um die Sächsische Schweiz von der Wasserseite aus zu genießen.

Besonders erfreulich nennt Frenzel die Tatsache, dass sich vermehrt auch Einzeltouristen spontan für eine Schiffstour in Richtung Sächsisch-Böhmische Schweiz entschieden hätten.

Den Hauptanteil der Fahrgäste stellen aber nach wie vor Gruppenreisende. Die Gäste kommen aus der Umgebung sowie aus ganz Deutschland. Gut angenommen wurden in dieser Saison die Brunchfahrten an ausgewählten Sonntagen.

Selbst das extreme Niedrigwasser wirkte sich nicht weiter auf die Schifffahrten aus. Während die Sächsische Dampfschifffahrt aus Dresden einige Linienfahrten zeitweilig einstellen musste, konnten das Charterboot und das Linienboot der Frenzel-Flotte unbehelligt auf der Elbe schippern. „Allerdings mussten sich unsere Kapitäne aufgrund des niedrigen Pegels besonders gut konzentrieren“, sagt Marion Frenzel.

Unternehmen feiert Jubiläum

Noch bis Ende Oktober fahren die Schiffe der Frenzels von Pirna nach Böhmen über die deutsch-tschechische Grenze und zurück. Im Dezember werden dann wieder Glühweinfahrten angeboten.

Dieses Jahr war ein ganz besonderes für die Familie Frenzel: Vor exakt 25 Jahren gründete Bernd Frenzel das Unternehmen.

Anfang April eröffnete das Firmen-Büro in der Dohnaischen Straße. Davor war es in dem Privathaus der Frenzels in Pratzschwitz untergebracht. „Mit dem neuen Standort sind wir wesentlich näher an unseren Kunden dran“, begründet Marion Frenzel den Umzug.

Am 9. und 16. Oktober finden Brunchfahrten von Pirna bis nach Königstein und zurück statt. Ticket und Buffet kosten pro Person 32 Euro. Abfahrt am Elbeparkplatz ist um 11 Uhr.

www.elbeschiffahrt-frenzel.de

